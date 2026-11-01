Tadej Pogacar: Schwere Verletzungen nach Vuelta-Sturz offengelegt

Tadej Pogacar offenbart schwere Wirbelfrakturen nach Vuelta-Sturz. Der Rad-Profi berichtete von hohem Leidensdruck, Gehirnerschütterung und langer Genesung.

Der fünffache Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat erstmals detailliert über das schwere Ausmaß seiner Verletzungen berichtet, die er bei einem Sturz während der Vuelta a Espana erlitten hat. Bei der achten Etappe am 29. August stürzte der 28-jährige slowenische Rad-Profi rund 32 Kilometer vor dem Ziel schwer. Das Unglück zwang ihn zum sofortigen Ausscheiden aus der Spanien-Rundfahrt, woraufhin er ins Krankenhaus eingeliefert wurde und die Tour vorzeitig beenden musste.

Neue Diagnosen durch CT-Untersuchung

Während zunächst ein Schlüsselbeinbruch bekannt war, enthüllten neuere medizinische Untersuchungen ein viel schwerwiegenderes Bild. Bei einer Computertomographie in seiner Heimat Slowenien wurden drei weitere Frakturen diagnostiziert. Dazu zählen ein Bruch im Halswirbelbereich sowie zwei zusätzliche Brüche in der oberen Brustwirbäule, die zuvor unbemerkt geblieben waren. Diese späte Diagnose veränderte die Einschätzung der Schwere seiner Verletzungen grundlegend.

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Pogacar erklärte gegenüber dem Medium The Athletic seine immense Erleichterung angesichts der diagnostizierten Schäden. Er betonte, dass er froh sei, überhaupt am Leben zu sein und die Fähigkeit wiedererlangt habe, stehen zu können. Dieser innere Monolog nach der Diagnose zeugt von der mentalen Belastungssituation, in der sich der Sportler befand, als er die Ausmaße seiner Knochenbrüche erfuhr.

Mentale und physische Erschöpfung

Neben den knöchernen Verletzungen litt der Rad-Star auch unter einer Gehirnerschütterung, die massive alltägliche Funktionen erschwerte. Er berichtete, dass er in den ersten zwei Wochen nach dem Sturz mental sehr schlecht dastand und sich tief niedergeschlagen fühlte. Einfache Tätigkeiten wie das Duschen waren aufgrund anhaltender Schwindelgefühle und Übelkeit nicht mehr möglich. Bereits das Aufstehen oder das Neigen des Kopfes nach unten löste sofortige Schwindelanfälle aus.

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Die psychische Komponente der Genesung erwies sich als ebenso herausfordernd wie die physische Rehabilitation. Pogacar gestand ein, dass er sich zeitweise depressiv gefühlt habe und es ihm mental zunächst überhaupt nicht gut gegangen sei. Diese lange Phase des Leidensdrucks prägte den Beginn seiner Erholungszeit erheblich, da er sich von seiner gewohnten Leistungsspitze abrupt in eine passive Rolle versetzt sah.

Rueckblick auf das Trainingsverbot

Ein Aspekt, den Pogacar besonders bitter fand, war die Verpassung der Europameisterschaften. Ursprünglich waren diese Meisterschaften sein primäres Ziel gewesen. Dennoch blickt er heute mit einer gewissen Erleichterung auf die Nichtteilnahme zurück. Die Diagnose der Wirbelbrüche hätte ihn ohne die erzwungene Pause vermutlich noch weiter in den Abgrund gestürzt. Die erzwungene Distanz zum Radsport war notwendig, um seine Gesundheit nicht endgültig zu gefährden.

Inzwischen hat sich der Gesundheitszustand des Sportlers signifikant gebessert. Er bestätigt, dass er keine Beschwerden mehr habe und es ihm deutlich besser gehe. Er kann wieder laufen, schwimmen und bereits wieder auf dem Rad trainieren. Diese Meilensteine der Rehabilitation unterstreichen den positiven Verlauf seiner Behandlung und die Effektivität der medizinischen Versorgung in den vergangenen Wochen.

Vorsicht bei der weiteren Genesung

Trotz der positiven Entwicklung ist die Verletzung noch nicht vollständig überwunden. Pogacar warnt davor, jetzt schon zu risikoreich zu handeln. Besonders das Heben schwerer Gegenstände bleibt tabu, da die Knochen noch nicht vollständig stabil genug sind. Zudem muss er bei Bewegungen weiterhin extrem vorsichtig sein, um einem erneuten Sturz und somit einer weiteren schwerwiegenden Verletzung vorzubeugen.

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Der Fall von Tadej Pogacar zeigt die Unsichtbarkeit schwerer Sportverletzungen. Oft werden nur sichtbare Brüche wie das Schlüsselbein thematisiert, während innere Verletzungen wie Wirbelfrakturen Monate nach dem Unfall noch die volle Lebensqualität einschränken können. Seine Offenheit über die mentalen Kämpfe während der Genesung bietet einen seltenen Einblick in die Realität von Spitzensportlern nach Katastrophenmomenten.