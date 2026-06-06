Tag der Bundeswehr: Über 107.000 Besucher in den ersten Stunden

Verteidigungsminister Boris Pistorius zeigt sich erfreut über das große Interesse am Tag der Bundeswehr. Bis 11.00 Uhr besuchten bereits mehr als 107.000 Menschen die bundesweiten Veranstaltungen, bei denen die Bundeswehr ihre Vielfalt und Technik präsentierte.

Mehr als 100.000 Menschen besuchten schon in den ersten Stunden den Tag der Bundeswehr . Verteidigungsminister Pistorius lobt das große Interesse: "Genau so wie wir uns das wünschen.

" Der diesjährige Tag der Bundeswehr fand an mehreren Standorten in ganz Deutschland statt und lockte bereits bis 11.00 Uhr über 107.000 Besucher an. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) äußerte sich in Neubiberg bei München sehr zufrieden mit der Resonanz der Bevölkerung. Er betonte, dass die Menschen aktiv auf die Soldatinnen und Soldaten zugegangen seien und sich an den Ständen informiert hätten - genau das gewünschte Engagement.

Insgesamt hatten zehn Bundeswehrstandorte für die Öffentlichkeit geöffnet, darunter auch Weiden in der Oberpfalz in Bayern. Der jährliche Bundeswehrtag wird seit 2015 veranstaltet; im Vorjahr wurden insgesamt rund 280.000 Besucher registriert. In Neubiberg organisierte die Universität der Bundeswehr München das Programm, das sowohl akademische Angebote als auch Vorführungen von Militärfahrzeugen, Fluggerät und Fallschirmsprüngen umfasste.

In Weiden stand das Ereignis unter dem Motto "70 Jahre Artillerie in der Bundeswehr" und bot eine historische Zeitreise von den Anfängen der Truppengattung 1956 bis zur heutigen Geschütztechnologie. Die hohe Besucherzahl unterstreicht das anhaltende öffentliche Interesse an der Bundeswehr und ihre Bereitschaft, Transparenz und Dialog zu fördern. Pistorius nutzte die Gelegenheit, die Vielfalt der Bundeswehr als moderne Streitkraft und Arbeitgeberin zu präsentieren.

Die Veranstaltungen dienten nicht nur der Information, sondern auch der Nachwuchsgewinnung und Stärkung des Vertrauens in die Bundeswehr als wichtige Institution der inneren und äußeren Sicherheit Deutschlands. Mit ihrem breiten Angebot - von technischen Details bis zu akademischen Einblicken - sprach die Bundeswehr sowohl Jung als Alt an und schuf Raum für direkte Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten.

Der Tag der Bundeswehr hat sich thus etabliert und zeigt Jahr für Jahr, wie die Streitkraft ihre Türen öffnet und sich als Teil der Gesellschaft präsentiert





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