Die mexikanische Tradition des Día de los Muertos verwandelt Trauer in Trost. Victor als Nahua-Lehre zeigt, wie Akzeptanz das Leben leichter macht. Lesen Sie hier mehr.

Die mexikanische Tradition des Día de los Muertos verwandelt tiefe Trauer in therapeutischen Trost und zeigt auf, wie eine kulturell verankerte Akzeptanz des Todes das tägliche Leben erheblich erleichtern kann. Diese Erkenntnis gewinnt besondere Bedeutung, wenn man die eigene Sterblichkeit oder die naher Angehöriger mit der Furcht vor dem Ende betrachtet. Die Praxis des Festes bietet einen radikalen Gegenentwurf zur europäischen Haltung gegenüber der Vergänglichkeit.

Rituale gegen die Angst vor dem Ende

Der Tod ist im mexikanischen Weltbild nicht das schreckliche Finale, sondern der Beginn eines neuen, intensiven Abschnitts. Dies gilt insbesondere für den 2. November, dem eigentlichen Festtag der Verstorbenen. Nach dieser Vorstellung kehren die sogenannten Muertitos, also die geliebten Toten, für einen Tag zu ihren lebenden Hinterbliebenen zurück. Diese Begegnung wird nicht als belastend, sondern als willkommener Besuch empfunden, der die Verbundenheit über das physische Leben hinaus bestätigt.

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Die Beziehung zu den Toten endet nicht mit dem Begräbnis, sondern ausschließlich dann, wenn die Erinnerung an die Person vollständig verblasst ist. Um diesen Zustand zu verhindern, werden detaillierte Altare errichtet, auf denen die Verstorbenen willkommen geheißen werden. Diese Rituale dienen dazu, die Verbindung aufrechtzuerhalten und zeigen, dass Vergessen die wahre Bedrohung darstellt, nicht der Tod selbst.

Die Rolle von Victor und der Nahua-Kultur

Victor, der mexikanische Ureinwohner vom Stamm der Nahua, bringt als traditioneller Conchero tiefes Wissen in diese Zeremonien ein. Er ist in allen relevanten Ritualen ausgebildet und führt seine Partnerin behutsam in diese zunächst fremde Tradition ein. Seine Anleitung hilft dabei, die anfangs befremdenden Assoziationen mit Totenschädeln zu überwinden und die zugrundeliegende Logik zu verstehen.

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Ein zentrales Element dieser Kultur sind die reich verzierten Schablonen, aus denen bunte Silhouetten geschnitten werden. Diese Papierschneiderarbeiten, oft in Form von Totenköpfen, werden liebevoll mit Japanmessern angefertigt. Sie tragen die Namen der Verstorbenen und dienen als visuelle Einladungen für die zurückkehrenden Seelen. Selbst Kinder beginnen früh, an Zuckerschädeln zu knabbern, was in europäischen Augen zunächst verstörend wirken mag, aber Teil der natürlichen Integration ist.

Umgang mit persönlicher Krankengeschichte

Die praktische Anwendung dieser Philosophie zeigt sich deutlich im Leben von Victor, der eine umfangreiche Krankengeschichte hinter sich hat. Seine Patientenakte ist so dick wie ein Telefonbuch und listet zahlreiche schwere Episoden auf. Zu den bekannten Ereignissen gehören mehrere Schlaganfälle, Herzinfarkte sowie ein Nierenversagen.

Die medizinische Versorgung umfasste acht Jahre Dialyse, gefolgt von einer Nierentransplantation. Vor der Begegnung mit seiner Partnerin hatte er zwei Monate lang ein Koma überstanden. Seit dem Beginn ihrer gemeinsamen Beziehung kamen weitere Komplikationen hinzu, darunter eine Hirnblutung, mehrere Lungenentzündungen sowie diverse Herzoperationen.

Aufgrund dieser Faktoren sowie diverser Unfälle ist es medizinisch schwer erklärbar, dass Victor nicht nur überlebt, sondern sich in bester Verfassung und guter Laune befindet. Diese Widerstandskraft wird teilweise der mentalen Haltung zugeschrieben, die den Tod nicht als unweigerliches Schicksal, sondern als Teil des Ganzen akzeptiert.

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Vom Träumen im Jenseits zur eigenen Trauer

Victor hegt keine Lust auf das eigene Ableben, plant aber humorvoll seine Aktivitäten im Paradies. Er stellt sich das mexikanische Jenseits als eine ewige Fiesta vor, die von Tanz, Musik und sprudelnden Tequilaquellen geprägt ist. Auf seiner Liste der Personen, mit denen er dort gern anbandeln würde, stehen verschiedene Frauen.

Die Partnerin nutzt diese Visionen, um ihre eigene Angst vor dem Verlust zu verarbeiten. Sie sucht in der Gegenwart in Menschenmengen lachender Frauen nach ihm, um sich für den Fall des Falles im Jenseits zurechtzufinden. Diese fantasievolle Herangehensweise nimmt der Angst die Schärfe und verwandelt sie in eine tröstliche Erwartung. Die Trauer um die eigene Mutter, die mit ihrer Sterblichkeit haderte, wird so von einer Last zu einem Akt der liebevollen Erinnerung.