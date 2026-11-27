Vonovia-Mieter in Essen waren ohne Heizung und Warmwasser. Jetzt stellt der Konzern eine mobile Anlage auf.

Mehrere Mieter von Vonovia-Wohnungen in Essen klagten seit Montag über fehlendes Warmwasser und ausgefallene Heizungen. Sie haben sich an den WDR gewendet, weil Vonovia zunächst nicht auf ihre Anfragen reagierte.

Franziska Roshangar friert so sehr, dass ihr Mann und sie inzwischen im Wohnzimmer schlafen. Seit Tagen ist bei ihnen die Heizung ausgefallen, ihr Schlafzimmer war kalt wie ein Kühlschrank. Auch in anderen Wohnungen am Von-Ossietzky-Ring sei es genau so, erzählt sie uns. Roshangars Schwiegereltern wohnen einige Häuser weiter und haben seit Anfang der Woche die gleichen Probleme.

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Die Heizkörper sind kalt, warmes Wasser: Fehlanzeige. Dem Vermieter hätten sie sofort Bescheid gegeben, aber nichts gehört. Auch die Anfrage des WDR bei Vonovia bleibt zunächst unbeantwortet. Doch dann gibt es doch eine Lösung.