Tagesform auf der Apple Watch: Das taugt die neue Fitnessampel
Die Apple Watch wertet über die neue Tagesform-App Schlaf, Aktivität und Vitalzeichen aus. Wie gut funktioniert das für Sport und Co.?
Tagesform auf der Apple Watch: Das taugt die neue Fitness ampel". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Wir vergleichen Bild, Bedienung und KI von sechs 65-Zoll-TVs und zeigen Einstellungen, die den Datenabfluss mindern, ohne alle Smart-Funktionen abzuschalten.
Powerbank, Fotorucksack, Analogfilm oder Bildband – wir haben die besten Geschenkideen für Fotografen getestet und zusammengestellt. Trotz datensparsamer Einstellungen pflastert Werbung den Home-Bildschirm des modernen TV-Gerätes? Unsere Tipps helfen, Störenfriede mundtot zu machen. Was unterscheidet Maker von Magiern?
Maker verraten ihre Tricks! Unsere Autoren haben hier eine Sammlung kleiner Tipps und Mini-Projekten zusammengestellt. Anthropic strebt an die Börse und könnte zum Gradmesser für die gesamte Branche werden. Denn der jüngste KI-Crash zeigt, wie hoch die finanziellen Risiken sind.
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