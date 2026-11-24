Tagesgeld & Festgeld aktuell: Die Zinsen steigen bei einigen Banken. Auch die Comdirect legt nach – ein Vergleich ordnet die neuen Konditionen ein.

Die Zinsen für Tagesgeld und Festgeld steigen bei einigen Banken. Auch die Comdirect legt nach – ein Vergleich ordnet die Konditionen ein.bewegen sich weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau.

Nun hat auch die Comdirect ihre Konditionen geändert. Tagesgeld eignet sich vor allem für Sparer, die flexibel bleiben und jederzeit auf ihr Guthaben zugreifen möchten. Festgeld bietet dagegen einen festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit. Dafür müssen Anleger auf ihr Geld bis zum Ende der vereinbarten Anlagedauer verzichten.

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Welche Sparform besser zu den eigenen Bedürfnissen passt, erklären wir im Ratgeber „. Alle genannten Angebote sind steuereinfach, bieten eine deutsche Einlagensicherung und verzichten weitgehend auf komplizierte Bedingungen. Details zu aktuellen Angeboten bieten auch derEinige Links in diesem Beitrag sind mit einem *-Symbol gekennzeichnet. Dabei handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links.

Wenn Sie über diese Links einen Abschluss tätigen, erhalten wir von der jeweiligen Bank eine Provision. Dies beeinflusst jedoch nicht unsere unabhängige Bewertung und Auswahl der hier aufgeführten Finanzprodukte. Die Comdirect hat die Zinsen für das „Tagesgeld Plus“ erhöht. Neukunden erhalten jetzt 3,75 statt bisher 3,00 Prozent pro Jahr, garantiert für sechs Monate.

Der Aktionszins gilt für Guthaben bis eine Million Euro. Ein zusätzliches Girokonto ist dafür nicht erforderlich.für ihren Höchstzins die gleichzeitige Eröffnung eines Girokontos und des ersten Extra-Kontos voraus. Ohne neues Girokonto zahlt die ING 3,75 Prozent für vier Monate. Comdirect bietet diesen Zinssatz somit zwei Monate länger.

Weitere Tagesgeld-Angebote lassen sich auch über den Tagesgeld-Rechner filtern:Die Deutsche Bank hat den Zinssatz für ihr „FestzinsSparen Fresh Money“ erhöht. Sparer erhalten jetzt für zwölf Monate 3,25 statt bisher 3,00 Prozent pro Jahr. Das Angebot gilt für Anlagebeträge zwischen 2500 und 250.000 Euro. Bei 10.000 Euro ergibt das über ein Jahr 325 Euro Zinsen vor Steuern – 25 Euro mehr als bisher.

Allerdings muss das Geld von außerhalb der Deutsche Bank Gruppe kommen. Guthaben, das bereits bei der Deutschen Bank, Postbank, Norisbank, BHW Bausparkasse oder DWS liegt, ist vom Aktionszins ausgeschlossen. PSD Bank RheinNeckarSaar* Wichtig ist bei dem Angebot der Deutschen Bank, die Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten zum Laufzeitende zu beachten: Ohne Kündigung wird das Geld für dieselbe Laufzeit zum dann geltenden Zinssatz erneut angelegt. Weitere Festgeldangebote zeigt der Rechner:hat ihre Festgeld-Zinsen für alle angebotenen Laufzeiten erhöht.

Den höchsten Zinssatz erhalten Sparer bei einer Anlage über drei Jahre: Hier zahlt die Autobank jetzt 3,70 statt bisher 3,15 Prozent pro Jahr. Die neuen Konditionen im Überblick:3,55 Prozent p. a. statt bisher 3,25 Prozent.mit 3,70 Prozent p. a. Wer sein Geld dagegen nur ein Jahr fest anlegen möchte, erhält bei der Bigbank mit 3,50 Prozent mehr als bei Renault.

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Allerdings können für kurzfristige Anlagen auch einige Tagesgeldangebote interessant sein. Eine lange Zinsgarantie bieten beispielsweise aktuell die spanischeDas Renault-Festgeld steht Neu- und Bestandskunden ab 2500 Euro offen. Die französische gesetzliche Einlagensicherung schützt Guthaben bis zu 100.000 Euro je Kunde und Bank. Voraussetzung ist ein Tagesgeldkonto bei der Renault Bank direkt als Verrechnungskonto.

Die Zinsen können sich Sparer jährlich auszahlen lassen oder auf dem Festgeldkonto belassen, sodass sie mitverzinst werden. Der vereinbarte Zinssatz gilt für die gesamte Laufzeit. Suresse Direkt Bank* hat ihren Tagesgeldzins für Neukunden von 3,80 auf 3,30 Prozent pro Jahr gesenkt. Gleichzeitig verlängert sie die Zinsgarantie von sechs auf zwölf Monate.

Der neue Aktionszins gilt für Einlagen bis 250.000 Euro. Anschließend zahlt die Bank derzeit 2,25 Prozent. Eine Rechnung zeigt, warum sich das neue Angebot für Sparer auszahlen kann. Wer sein Geld ein Jahr auf dem Konto lässt, kann trotz der Zinssenkung mehr herausholen.

Bei einer Anlage von 10.000 Euro hätte das bisherige Angebot in den ersten sechs Monaten 190 Euro Zinsen gebracht. Für das zweite Halbjahr kämen beim aktuellen Anschlusszins von 2,25 Prozent weitere 112,50 Euro hinzu – insgesamt also 302,50 Euro. Mit den neuen Konditionen erhalten Sparer über zwölf Monate dagegen 330 Euro und damit 27,50 Euro mehr. Die vereinfachte Rechnung berücksichtigt weder Steuern noch Zinseszinsen und setzt voraus, dass der Anschlusszins beim bisherigen Angebot unverändert bleibt.

Wer sein Geld nur sechs Monate anlegt, erhält mit den neuen Konditionen hingegen 165 statt bisher 190 Euro. Der Vorteil ergibt sich somit erst bei einer längeren Anlage. Ebenfalls eine vergleichsweise lange Als Neukunde gilt, wer in den vergangenen 24 Monaten kein Kunde der Suresse Direkt Bank war. Die erste Einzahlung muss innerhalb von 15 Tagen nach Kontoeröffnung erfolgen.

Ein bestehendes Girokonto bei einer Bank in Deutschland genügt als Referenzkonto. Die Zinserträge müssen Sparer selbst in der Steuererklärung angeben. Auch im November können sich Sparer verbesserte Konditionen sichern. Wir zeigen, welche Anbieter zuletzt nachgezogen sind und nach der Erhöhung mehr als drei Prozent Zinsen auf Tagesgeld zahlen:auf bis zu 250.000 Euro.

Anschließend gibt es derzeit 0,75 Prozent. Voraussetzung ist, dass in den vergangenen zwölf Monaten kein Extra-Konto bei der ING bestanden hat. Für das zusätzliche Girokonto können Gebühren anfallen. Mehr zum, danach beträgt der variable Basiszins derzeit 0,85 Prozent.

Voraussetzung sind die Teilnahme am Vorteilsprogramm „HVB valyou“ und die Zustimmung zu Werbung per E-Mail und Telefon.ab Kontoeröffnung auf bis zu 250.000 Euro. Danach sowie für Beträge oberhalb dieser Grenze zahlt die Bank derzeit 0,50 Prozent p. a.auf bis zu eine Million Euro. Auch Bestandskunden profitieren: Der variable Basiszins ist von 2,05 auf 2,15 Prozent gestiegen. Mehr zu den, zeigt ein weiterführender Vergleich.

Bei der Auswahl zählt neben der Zinshöhe auch die Dauer der Zinsgarantie. Die PSD Bank RheinNeckarSaar sichert ihren Aktionszins beispielsweise länger zu als ING und Ford Money. Wer das Geld über den Aktionszeitraum hinaus liegen lassen möchte, sollte außerdem den anschließenden Basiszins vergleichen. Klarna hat die Festgeldzinsen für drei, sechs und neun Monate angepasst.

Für diese Laufzeiten zahlt der schwedische Finanzdienstleister jetzt folgende Zinsen:VW Bank*Auch beim Festgeld zahlen andere Anbieter für sechs Monate mehr als Klarna. Während Sparer bei Klarna 2,42 Prozent pro Jahr erhalten, bietet dieDie Hypovereinsbank zahlt Neukunden ab sofort 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr aufs Tagesgeld. Die Bank wirbt mit vier Monaten Zinsgarantie. In den Bedingungen nennt sie dafür einen festen Endtermin, den 12.

März 2027. Wer das Konto später eröffnet, bekommt den Aktionszins entsprechend kürzer. Als Neukunde gilt, wer in den zwölf Monaten vor der Eröffnung weder ein Giro- noch ein Tagesgeld-, Festgeld- oder Sparkonto bei der Hypovereinsbank hatte. Für den Aktionszins müssen Sparer am kostenlosen Vorteilsprogramm „HVB valyou“ teilnehmen und Werbung per E-Mail und Telefon zustimmen.ab?

Bei 10.000 Euro liegt die HVB über vier volle Aktionsmonate vorn. Sie zahlt rund 125 Euro Zinsen, die PSD Bank mit 3,35 Prozent pro Jahr rund 112 Euro. Die PSD Bank garantiert ihren Zins allerdings für zehn Monate ab Kontoeröffnung. Wer die 10.000 Euro zehn Monate liegen lässt, erhält bei der PSD Bank rund 279 Euro.

Bei der HVB kommen nach vier Aktionsmonaten in den folgenden sechs Monaten rund 43 Euro hinzu, sofern der Basiszins bei 0,85 Prozent bleibt. Das ergibt insgesamt rund 168 Euro. Über zehn Monate bringt die längere Zinsgarantie der PSD Bank damit rund 112 Euro mehr. Alle Beträge sind vor Steuern und ohne Zinseszins gerechnet und einzeln gerundet.

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Die PSD Bank RheinNeckarSaar zahlt Neukunden 3,35 statt 3,00 Prozent Zinsen pro Jahr auf ihr Tagesgeld. Der Vorteil: Der Zinssatz gilt ab Kontoeröffnung für zehn Monate.wo Sparer 4,00 Prozent für vier Monate erhalten. Eine Rechnung mit 10.000 Euro zeigt, welches Angebot sich mehr lohnen kann. In den ersten vier Monaten liegt Chase vorn: Auf 10.000 Euro zahlt die Bank rund 133 Euro Zinsen, die PSD Bank RheinNeckarSaar kommt mit 3,35 Prozent pro Jahr auf rund 112 Euro.

Ab dem fünften Monat gilt bei Chase allerdings der variable Anschlusszins von derzeit 2,25 Prozent. Bleibt er unverändert, kommen in den folgenden sechs Monaten rund 113 Euro hinzu. Wer die 10.000 Euro also zehn Monate auf demselben Konto liegen lässt, erhält bei Chase rund 246 Euro, bei der PSD Bank RheinNeckarSaar rund 279 Euro. Die längere Zinsgarantie bringt in diesem Beispiel rund 33 Euro mehr.

Alle Beträge sind vor Steuern und ohne Zinseszins gerechnet. Die Postbank hat die Zinsen beim Zinssparen für Neugeld erhöht. Sparer erhalten 3,00 statt bisher 2,80 Prozent Zinsen pro Jahr, fest für zwölf Monate. Das Angebot gilt für Anlagen zwischen 2500 und 250.000 Euro.

Voraussetzung: Das Geld darf bislang nicht bei einem Unternehmen der Deutsche-Bank-Gruppe angelegt sein. Dazu zählen neben Postbank und Deutscher Bank auch Norisbank, BHW und DWS. Wichtig: Zudem unterscheidet sich das Postbank-Zinssparen von Festgeld, das am Laufzeitende automatisch ausgezahlt wird. Wer nach den zwölf Monaten über sein Geld verfügen möchte, muss mindestens drei Monate vorher kündigen.

Andernfalls wird der Betrag für weitere zwölf Monate zum dann geltenden Zinssatz angelegt. Tagesgeld ist eine flexible Geldanlage, bei der Anleger ihr Kapital jederzeit verfügbar haben. Das Geld wird auf einem Tagesgeldkonto geparkt und mit variablen Zinsen vergütet. Die Verzinsung ist oft höher als bei einemfür eine festgelegte Laufzeit zu einem festen Zinssatz an.

Die Laufzeit kann von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren betragen. Während dieser Zeit kann das Kapital nicht verfügbar gemacht werden. Festgeld bietet meist höhere Zinsen als Tagesgeld, ist aber weniger flexibel. Ein Depot ist ein Konto, das Anleger für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wie Aktien, ETFs oder Fonds benötigen.

Es wird bei einer Bank oder einem Online-Broker geführt. Depots unterscheiden sich in ihren Gebühren, Handelsmöglichkeiten und Zusatzleistungen. ) ist ein börsengehandelter Fonds, der einen Index wie den DAX oder den MSCI World abbildet. ETFs sind kostengünstig, transparent und bieten eine breite Diversifikation, da sie viele verschiedene Wertpapiere enthalten.

Sie eignen sich besonders für langfristiges Anlegen und sind bei passiven Investoren beliebt.werden Anleger Miteigentümer des Unternehmens und profitieren von Kurssteigerungen sowie Dividenden. Aktien bieten langfristig hohe Renditechancen, sind aber auch mit Risiken verbunden, da die Kurse schwanken können. Ein Sparplan ermöglicht es, regelmäßig Geld in Aktien, ETFs oder Fonds zu investieren. Anleger zahlen beispielsweise monatlich einen festen Betrag ein.

Durch den Durchschnittskosteneffekt profitieren sie von Schwankungen, da sie bei niedrigen Kursen mehr Anteile und bei hohen Kursen weniger Anteile kaufen. Der MSCI World ist ein weltweit verbreiteter Aktienindex, der die Entwicklung von rund 1.600 Unternehmen aus 23 Industrieländern abbildet. Er gilt als Basis für viele ETFs und steht für eine breite Diversifikation. Wer in einen MSCI-World-ETF investiert, beteiligt sich indirekt an vielen internationalen Unternehmen..

Jede Anlageklasse hat spezifische Chancen und Risiken. Eine gute Diversifikation kann helfen, das Risiko zu minimieren und langfristig stabile Renditen zu erzielen.legt den Einlagenzins fest, zu dem Banken Geld bei ihr parken können. Dieser Zins beeinflusst die Sparzinsen für Verbraucher: Ist der Einlagenzins hoch, steigen oft auch die Tages- und Festgeldzinsen. Niedrige Einlagenzinsen führen hingegen oft zu geringen Sparzinsen.

Die beste Anlagestrategie hängt von individuellen Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont ab. Ein bewährter Ansatz ist die breite Diversifikation, beispielsweise durch ETFs. Langfristiges Investieren und regelmäßiges Sparen reduzieren Risiken. Ein Mix aus sicheren und renditestarken Anlagen kann ein ausgewogenes Portfolio schaffen.

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