Tagesgeld Zinsen im Vergleich: Revolut, Consorsbank & Co.

Top Tagesgeld Zinsen für 2024: Revolut mit 4,25%, Consorsbank 3,8% und weitere Angebote im detaillierten Vergleich für sichere Geldanlagen.

Tagesgeld konten bleiben weiterhin eine attraktive und sichere Option für Anleger, die ihr Geld kurzfristig anlegen und jederzeit liquide halten möchten. Während der Zinswind sich in Deutschland zunehmend Richtung Normalzinsen dreht, locken einzelne Institute mit befristeten Aktionszinsen, die deutlich über dem Standard liegen. Insbesondere Neukunden profitieren von diesen Sonderkonditionen, die es ermöglichen, das Guthaben flexibel abzurufen, während der Zinssatz für einen definierten Zeitraum stabil bleibt. Die Suche nach dem besten Angebot erfordert jedoch einen genaueren Blick auf die verschiedenen Banken und ihre spezifischen Bedingungen.

Revolut und Consorsbank führen das Feld an

Derzeit bietet die digitale Bank Revolut den höchsten Aktionszinssatz für Tagesgeldkonten an. Mit 4,25 Prozent pro Jahr lockt das Institut für einen Zeitraum von vier Monaten. Diese Kondition ist besonders für Kunden attraktiv, die kurzfristige Liquidität mit einer hohen Rendite verbinden wollen. Ein weiterer starker Kandidat in diesem Segment ist die Consorsbank, die ihren Zinssatz für Tagesgeldkonten erneut angehaben hat. Nun gewährt die Bank 3,8 Prozent pro Jahr für fünf Monate, nachdem zuvor noch 3,6 Prozent angeboten wurden. Dies macht die Consorsbank besonders für Anleger mit größeren Summen interessant, da der hohe Zinssatz auf Einlagen bis zu einer Million Euro gilt.

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Bei der Analyse der Sicherheit spielt die Einlagensicherung eine entscheidende Rolle. Die Consorsbank gehört zur französischen Bankengruppe BNP Paribas. Daher sind Einlagen dort bis zu einer Höhe von 100.000 Euro über den staatlichen Einlagensicherungsfonds Frankreichs mit einer Bonität von A Plus geschützt. Zusätzlich ist die Consorsbank Mitglied des freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, der bei Privatkonten sogar bis zu drei Millionen Euro absichert. Diese doppelte Absicherung bietet Anlegern ein hohes Maß an Sicherheit. Für die Eröffnung eines neuen Kontos gibt es zudem ein kostenloses Wertpapierdepot als Zusatzleistung.

Ein besonderer Anreiz der Consorsbank ist ein Geschenk von ETF Anteilen für neue Kunden. Wer bis zum 30. November ein Tagesgeldkonto beantragt und bis zum relevanten Stichtag mindestens 50.000 Euro Guthaben auf dem Konto hat, erhält ETF Anteile des BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF im Wert von etwa 100 Euro geschenkt. Der Stichtag ergibt sich aus dem Monatsende des Eröffnungsmonats plus volle sechs Kalendermonate. Beispielweise ist bei einer Eröffnung am 2. November 2026 der relevante Stichtag der 31. Mai 2027. Diese Aktion macht die Kombination aus Zinsen und Bonus besonders attraktiv.

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Weitere Top-Angebote und Konditionen im Überblick

Neben den führenden Anbietern gibt es weitere Banken, die mit soliden Zinsen auf sich aufmerksam machen. Die Bank Openbank, ehemals bekannt als Santander, bietet Neukunden aktuell 4,0 Prozent Tagesgeldzinsen pro Jahr für vier Monate. Danach sinkt der Satz auf den Standard von 2,0 Prozent. Der Vorteil bei Openbank ist, dass der Aktionszins auf das erste Tagesgeldkonto gilt. Auch Bestandskunden, die bereits ein Girokonto haben, aber noch kein Tagesgeldkonto eröffnet hatten, profitieren von der Erhöhung. Zudem gilt der Zins ab einer Mindesteinlage von einem Euro, was das Angebot auch für kleinere Rücklagen geeignet macht.

Die Einlagensicherung bei Openbank erfolgt gesetzlich über Deutschland und ergänzend über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Für Einlagen über 100.000 Euro sowie nach Ablauf der vier Monate gilt der variable Standardzinssatz, der aktuell bei 2,0 Prozent liegt. Auch die Comdirect hebt ihre Konditionen für Neukunden an. Der Zinssatz steigt von 1,75 auf 3,0 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von sechs Monaten. Von diesen Sonderkonditionen profitieren nur Neukunden, die in den letzten sechs Monaten vor der Kontoeröffnung kein Kunde der Comdirect waren. Wer zusätzlich ein Girokonto eröffnet, kann sogar 3,25 Prozent pro Jahr erhalten, jedoch beschränkt sich dieser Satz auf Einlagen bis zu 250.000 Euro.

Auch die Volkswagenbank bleibt im Wettbewerb präsent und bietet 3,75 Prozent pro Jahr für neu angelegtes Tagesgeld an. Dieser Satz gilt für einen vergleichsweise langen Zeitraum von sechs Monaten und wird bereits ab dem ersten Cent gutgeschrieben. Ein entscheidender Vorteil ist die monatliche Zinsauszahlung, durch die Sparerinnen und Sparer stärker vom Zinseszinseffekt profitieren können. Die Sicherheit wird ebenfalls durch den deutschen Einlagensicherungsfonds und den freiwilligen Fonds des Bankenverbands gewährleistet. Nach Ablauf der Aktionszeit sinkt der Satz auf den Standardzins von aktuell 1,0 Prozent.

International agierende Banken wie die Bank of Scotland setzen auf langfristige Bindungen. Neukundinnen und Neukunden erhalten dort 3,0 Prozent pro Jahr auf Einlagen bis zu 100.000 Euro für bis zu zwölf Monate. Diese langfristige Perspektive ist selten, unterliegt jedoch der Bedingung, dass die Legitimation innerhalb von fünf Tagen erfolgt. Zudem darf der Einlagenzins der Europäischen Zentralbank während der Aktionszeit nicht unter 1,25 Prozent sinken. Sollte dies geschehen, endet der Anspruch auf den Willkommenszins vorzeitig, und zwar 30 Tage nach der Mitteilung der Bank.

Die Kontoführung bei der Bank of Scotland ist kostenlos und erfolgt vollständig online, wobei ein Girokonto nicht zwingend erforderlich ist. Als Neukunde gilt, wer in Deutschland wohnhaft ist und in den letzten sechs Monaten kein Tagesgeldkonto bei dieser Bank führte. Eine weitere Option ist die spanische Bank BBVA, die auf Guthaben beim kostenlosen Girokonto in den ersten sechs Monaten 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr zahlt. Das Guthaben ist jederzeit verfügbar, ähnlich wie beim klassischen Tagesgeld. Ein Pluspunkt ist auch hier die monatliche Zinsgutschrift, die den Zinseszinsvorteil gegenüber Anbietern mit vierteljährlicher Gutschrift maximiert.