Tagesgeld-Zinsen November: Revolut, Consorsbank & Co im Vergleich

Top-Zinsen für Tagesgeld im November: Revolut mit 4,25 Prozent, Consorsbank mit 3,8 Prozent und weitere Angebote im Überblick für sichere Geldanlagen.

Im November 2026 bietet der Markt für kurzfristige Geldanlagen wieder attraktive Möglichkeiten für Sparer und Anleger. Während das klassische Tagesgeld weiterhin als flexible Reserve dient, nutzen zahlreiche Institute befristete Aktionszinsen, um neue Kunden zu gewinnen. Besonders auffällig ist das Angebot der Revolut Bank, die aktuell den höchsten bekannten Zinssatz für diesen Zeitraum vorlegt. Für Investoren lohnt sich ein genauer Blick auf die Konditionen, da die Differenzen zwischen den Instituten signifikant sein können und die Sicherheit der Einlagen eine zentrale Rolle spielt.

Revolut und Consorsbank führen das Zinsfeld an

Der britische Fintech-Anbieter Revolut gewährt Neukunden derzeit einen Zinssatz von 4,25 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von vier Monaten. Dies ist momentan der beste bekannte Aktionszinssatz für Tagesgeldkonten. Ein weiterer Top-Anbieter ist die Consorsbank, die ihren Zinssatz für Tagesgeldkonten erneut angehoben hat. Das Institut bietet 3,8 Prozent pro Jahr für fünf Monate an. Vor der Erhöhung lagen die Zinsen noch bei 3,6 Prozent pro Jahr.

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Bei der Consorsbank gilt der attraktive Zinssatz auf Einlagen bis zu einer Höhe von einer Million Euro. Dies macht das Angebot insbesondere für Anleger mit größerem Kapital interessant. Die Consorsbank gehört zur französischen BNP Paribas, deren Einlagen bis 100.000 Euro über den Staat Frankreich mit der Bonität A+ geschützt sind. Zusätzlich ist die Bank Mitglied des freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken, der bei Privatkonten bis zu drei Millionen Euro absichert.

Openbank und Comdirect mit Neukundenbonus

Die Openbank, ehemals Santander, lockt mit 4,0 Prozent Tagesgeldzinsen pro Jahr für vier Monate. Der Aktionszins gilt auf das erste Tagesgeldkonto bei der Bank. Auch Bestandskunden, die noch kein Tagesgeldkonto besitzen, profitieren von diesem erhöhten Satz. Der Zins sinkt nach den vier Monaten auf den variablen Standardzinssatz von 2,0 Prozent pro Jahr. Die Einlagensicherung erfolgt gesetzlich über Deutschland und zusätzlich über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken.

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Die Comdirect erhöht ihre Zinsen für Neukunden von 1,75 auf 3,0 Prozent pro Jahr für die Dauer von sechs Monaten. Wer zudem ein zusätzliches Girokonto bei der Comdirect eröffnet, erhält sogar 3,25 Prozent pro Jahr. Allerdings ist dieser höhere Satz nur auf Einlagen bis zu 250.000 Euro begrenzt. Von den Sonderkonditionen profitieren nur Neukunden, die in den sechs Monaten vor der Kontoeröffnung nicht bereits Kunde waren.

Langfristige Optionen bei Volkswagenbank und Bank of Scotland

Für Sparer, die einen längeren Zeitraum planen, bietet die Volkswagenbank 3,75 Prozent pro Jahr für sechs Monate. Dieser Zins gilt bereits ab dem ersten Cent. Ein besonderer Vorteil ist die monatliche Zinsauszahlung, die den Zinseszinseffekt stärker fördert als quartalsweise Zahlungen. Nach Ablauf der Aktion fällt der Zins auf den Standard von 1,0 Prozent pro Jahr zurück. Die Sicherheit wird ebenfalls durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken gewährleistet.

Die Bank of Scotland legt den Fokus auf Langfristigkeit mit einem Angebot von 3,0 Prozent pro Jahr für bis zu zwölf Monate. Das Guthaben ist bis zu 100.000 Euro abgesichert. Eine besondere Bedingung ist, dass der EZB-Einlagenzins in der Aktionszeit nicht unter 1,25 Prozent sinkt. Sollte dies geschehen, endet der Anspruch auf den Willkommenszins 30 Tage nach Mitteilung durch die Bank. Die Kontoführung ist kostenlos und erfolgt vollständig online.

BBVA und Sonderaktionen der Consorsbank

Die spanische Bank BBVA zahlt auf Guthaben im kostenlosen Girokonto in den ersten sechs Monaten 3,75 Prozent Zinsen pro Jahr. Da die Zinsen monatlich gutgeschrieben werden, profitieren Anleger hier stark vom Zinseszinseffekt. Das Guthaben bleibt jederzeit verfügbar, was der Funktionalität eines Tagesgeldkontos entspricht. Dies unterscheidet das Angebot von vielen Konkurrenten, die Zinsen nur vierteljährlich auszahlen.

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Neben den hohen Zinsen wirbt die Consorsbank mit einer speziellen Neukundenaktion. Wer bis zum 30. November 2026 ein Tagesgeldkonto beantragt und bis zum Stichtag mindestens 50.000 Euro Guthaben hat, erhält ETF-Anteile des BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF im Wert von ca. 100 Euro. Der relevante Stichtag ergibt sich aus dem Monatsende des Eröffnungsmonats plus volle sechs Kalendermonate. Bei einer Eröffnung am 02. November 2026 wäre der Stichtag der 31. Mai 2027.