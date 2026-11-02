Tagesgeld Zinsen: Revolut, Consorsbank & Co. mit bis zu 4,25 Prozent

Aktuelle Top-Zinsen für Tagesgeld: Revolut bietet 4,25%, Consorsbank 3,8%. Vergleichen Sie Konditionen, Einlagensicherung und Aktionen bei deutschen Banken.

Tagesgeldkonten bleiben eine zentrale Säule für liquide Geldanlagen, die jederzeit ohne Fristverlust verfügbar sind. In der aktuellen Marktphase nutzen viele Institute befristete Aktionszinsen, um Neukunden zu gewinnen und das Guthabenwachstum zu steigern. Besonders hervorzuheben ist dabei das Angebot von Revolut, das mit einem Jahreszinssatz von 4,25 Prozent für einen Zeitraum von vier Monaten aktuell den Spitzenplatz im Vergleich einnimmt. Diese hohe Verzinsung richtet sich spezifisch an neue Kunden und bietet eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Sparformen.

Top-Angebote und Sonderkonditionen

Neben dem führenden Angebot von Revolut präsentiert sich die Consorsbank mit einer deutlichen Anhebung ihrer Konditionen. Derzeit gewährt die Bank 3,8 Prozent pro Jahr für einen Zeitraum von fünf Monaten, was einer früheren Rate von 3,6 Prozent entspricht. Dieses Angebot ist insbesondere für Anleger mit größeren Einlagen interessant, da der hohe Zinssatz auf Summen bis zu einer Million Euro angewendet wird. Die Bank gehört zur französischen BNP Paribas Gruppe, was auch die Sicherheitsarchitektur der Einlagen beeinflusst.

Also read Hohe Zinsen kassieren: Fonds setzt auf diese einzigartige Strategie

Die Openbank, ehemals bekannt als Santander Deutschland, lockt Neukunden mit 4,0 Prozent p. a. für vier Monate. Danach fällt der Satz auf den Standard von 2,0 Prozent. Ein entscheidender Vorteil ist, dass dieser Aktionszins bereits ab einer Mindesteinlage von einem Euro gilt und somit auch für kleinere Rücklagen geeignet ist. Bestandskunden, die noch kein Tagesgeldkonto besitzen, profitieren ebenfalls von diesem erhöhten Satz, sofern sie zuvor kein entsprechendes Konto bei der Bank führten.

Auch die Comdirect hat ihre Zinskonditionen für Neukunden von 1,75 Prozent auf 3,0 Prozent p. a. für sechs Monate angehoben. Wer zusätzlich ein Girokonto eröffnet, kann sogar 3,25 Prozent erhalten, wobei diese Sonderkondition auf Einlagen bis zu 250.000 Euro begrenzt ist. Voraussetzung ist, dass der Kunde in den sechs Monaten vor Eröffnung keine bestehende Beziehung zur Bank hatte. Die Volkswagenbank bietet hingegen 3,75 Prozent p. a. für sechs Monate, beginnend ab dem ersten Cent. Hier profitieren Sparer durch monatliche Auszahlungen stärker vom Zinseszins-Effekt.

Advertisement

Sicherheit und Einlagensicherung

Die Sicherheit der Einlagen ist bei allen genannten Instituten gesetzlich durch den deutschen Einlagensicherungsfonds bis zu 100.000 Euro gewährleistet. Darüber hinaus sind viele Banken Mitglieder des freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken, der den Schutzumfang auf bis zu drei Millionen Euro für Privatkonten erweitert. Bei der Consorsbank kommt hinzu, dass Einlagen bis 100.000 Euro über den Staat Frankreich mit einer Bonität von A+ abgesichert sind. Dies bietet zusätzlichen rechtlichen Hintergrundschutz jenseits der nationalen Regelungen.

Bei der Openbank erfolgt die gesetzliche Sicherung über Deutschland, während der freiwillige Fonds des Verbandes deutscher Banken e.V. darüber hinausgeht. Die Bank of Scotland sichert Einlagen bis 100.000 Euro für bis zu zwölf Monate mit 3,0 Prozent p. a. ab. Eine Besonderheit hier ist die Kopplung an den EZB-Einlagenzins; sollte dieser unter 1,25 Prozent fallen, endet der Willkommenszinsanspruch 30 Tage nach Mitteilung vorzeitig. Die Kontoführung ist kostenlos und vollständig online möglich, ohne dass ein Girokonto zwingend erforderlich ist.

Zusätzliche Vorteile und Laufzeiten

Zusätzlich zum reinen Zinsertrag bieten einige Banken attraktive Bonusprogramme. Die Consorsbank schenkt Kunden, die bis zum 30. November ein Konto eröffnen und bis zum relevanten Stichtag mindestens 50.000 Euro Guthaben vorweisen, ETF-Anteile im Wert von etwa 100 Euro. Der Stichtag berechnet sich aus dem Monatsende des Eröffnungsmonats plus sechs vollen Kalendermonaten. Beispielweise führt eine Eröffnung am 02. November 2026 zum Stichtag 31. Mai 2027. Das kostenlose Wertpapierdepot rundet das Angebot ab.

Die spanische Bank BBVA zahlt auf Guthaben im kostenlosen Girokonto in den ersten sechs Monaten 3,75 Prozent p. a. Da das Guthaben jederzeit verfügbar bleibt, fungiert das Konto ähnlich wie ein klassisches Tagesgeldkonto. Ein signifikanter Pluspunkt ist die monatliche Gutschrift der Zinsen, was im Vergleich zu Quartalszahlungen anderer Anbieter den Zinseszins-Effekt deutlich verstärkt. Anleger sollten stets prüfen, ob sich die Konditionen zwischenzeitlich geändert haben, da Finanzprodukte schnell angepasst werden können.