Ende des Jahres wird Tagesschau24 ebenso wie andere Spartenkanäle von ARD und ZDF abgeschaltet. Doch während andere Sender bis zum 31. Dezember Programm zeigen, ist beim Nachrichtensender schon etwas früher Schluss.

Tagesschau24 verabschiedet sich schon etwas früher vom Publikum als bislang angenommen wurde. Im Zuge der Regelungen, die der Reformstaatsvertrag mit sich bringt, wird der Sender Ende des Jahres abgeschaltet, zusammen mit ZDFinfo und ARD Alpha.

Im Info-Bereich betreiben die Öffentlich-Rechtlichen künftig gemeinsam Info von ARD und ZDF. ZDFneo und One werden bekanntlich zu Neo von ARD und ZDF. Und während die anderen aktuell bestehenden Sender bis zum 31. Dezember senden, ist bei Tagesschau24 schon früher Schluss.

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Der letzte Sendetag des Nachrichtensenders ist der 23. Dezember, darüber hat zuerst"TV Wunschliste" berichtet. Für den letzten Sendetag teilt die ARD demnach mit:"Die Ausstrahlung von tagesschau24 endet, wir folgen damit einer Maßgabe der Medienpolitik. Aktuelle Meldungen, Livestreams, vertiefende Analysen und Interviews finden Sie weiterhin auf tagesschau.de und in der ARD Mediathek.

" Am 23. Dezember hat Tagesschau24 sein reguläres Programm geplant, es gibt also keine Art der Sonderprogrammierung. Zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr wird"Tagesschau24 Top-Thema" zu sehen sein. Danach folgt ein Porträt über Rio Reiser, ehe man eine Stunde später noch einmal den ARD-Jahresrückblick wiederholt.

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Es folgen dann noch ein Rückblick auf 50 Jahre"Internationaler Frühschoppen" bzw."Presseclub". Die Ausstrahlung von Tagesschau24 endet am späten Abend mit"Tagesthemen" und den"Tagesschau"-Nachrichten. Mittlerweile ist auch bekannt, mit welchem Programm das neue Info von ARD und ZDF startet. Dieser Kanal ist explizit als Dokusender geplant und wird Tagesschau24 und ZDFinfo ersetzen.

Den ersten Sendetag wird man über weite Strecken hinweg mit"Terra X"-Dokumentationen bestreiten . In der kommenden Woche dürfte dann auch das Programm der ersten vollen Woche des neuen Senders veröffentlicht werden. URL zu diesem Artikel: https://www.dwdl.de/nachrichten/108655/tagesschau24_verabschiedet_sich_noch_vor_weihnachten_/