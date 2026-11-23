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Der Berliner Tageszeitung Tagesspiegel bietet seinen Lesern eine umfassende Plattform für lokale Berichterstattung. Seit dem Jahr 2016 berichten die Autorinnen und Autoren direkt aus den verschiedenen Stadtteilen der Hauptstadt. Der Fokus liegt dabei auf der individuellen Wahrnehmung der zwölf unterschiedlichen Bezirke.

Wöchentliche Berichte aus den Bezirken

Jede Woche erhalten die Abonnenten einen speziellen Newsletter. Dieser wird kuratiert und exklusiv für den jeweiligen Bezirk geschrieben. Die Inhalte stammen aus allen zwölf Berliner Bezirken. Reporterinnen und Reporter liefern persönliche Einschätzungen zu neuen Entwicklungen.

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Reichweite und kostenlose Testmöglichkeiten

Mehr als 250.000 Newsletter-Empfänger vertrauen bereits auf das Angebot. Es gilt als eines der größten lokaljournalistischen Projekte in Berlin. Für neue Nutzer gibt es eine Möglichkeit zur kostenlosen Prüfung. Die Vollversion des Newsletters erscheint alle 14 Tage.

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Neben der Vollversion existiert eine Kurzversion. Diese wird jede zweite Woche kostenlos bereitgestellt. Das Angebot dient dazu, die Berichterstattung aus dem Kiez zu testen. Nutzer sollen sich von der lokalen journalistischen Qualität überzeugen lassen.

Tägliche Artikel und Anmeldung

Zehntausende Tagesspiegel-Abonnenten lesen täglich neue Artikel. Diese sind auf der Website tagesspiegel.de verfügbar. Die Berichterstattung über politische Entscheidungen ist tagesaktuell. Auch gesellschaftliche Veränderungen werden dokumentiert.

Selbst Überraschungen im eigenen Bezirk werden thematisiert. Die Anmeldung dauert nur eine Minute. Der Prozess ist komplett kostenlos. Das Projekt zielt auf eine breite Verankerung im lokalen Nachrichtenmarkt ab.