Erhalten Sie wöchentliche Berichte zu Politik, Wirtschaft und Kultur in Ihrem Berliner Bezirk. Ab 2016 bietet der Tagesspiegel detaillierte Einblicke direkt aus der Nachbarschaft.

Seit dem Jahr 2016 berichtet der Tagesspiegel in einem speziellen Format direkt aus den zwölf Berliner Bezirke n. Das Angebot richtet sich an alle, die den Puls ihrer eigenen Nachbarschaft spüren möchten und regelmäßig aktuelle Entwicklungen verfolgen wollen. Die Redaktion hat es sich zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichen Lebenswelten der Stadtgebiete zu beleuchten und spannend aufzubereiten.

Wöchentliche Berichte aus der Nachbarschaft

Der Kern des Angebots ist ein wöchentlich erscheinender Newsletter, der speziell für jeden einzelnen Bezirk kuratiert wird. Autorinnen und Autoren des Tagesspiegels schreiben diese Inhalte direkt vor Ort, um einen authentischen Einblick in das Kiezleben zu gewähren. Leser erfahren so das Wichtigste aus ihrem jeweiligen Umfeld, ohne dass Informationen verloren gehen oder verallgemeinert werden.

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Inhalte für das Digitalabo der Leser

Inhaber eines Tagesspiegel-Digitalabos erhalten jede Woche einen ausführlichen Einblick in die Geschehnisse ihrer Nachbarschaft. Die Autoren des Verlages liefern nicht nur harte Nachrichten, sondern integrieren auch interessante Ausflugstipps und persönliche Empfehlungen in die Ausgabe. Zudem wird erklärt, was die lokale Politik, die Wirtschaft und die gesamte Stadtgesellschaft im Bezirk bewegt.

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Für Personen, die noch kein Digitalabo besitzen, besteht die Möglichkeit, das Angebot kostenlos zu testen. Die Vollversion des Newsletters steht hier alle 14 Tage zur Verfügung. Zusätzlich gibt es jede zweite Woche eine kostenlose Kurzversion, die als Probe dienen soll. Dies ermöglicht es den Nutzern, sich von der Qualität der Berichterstattung zu überzeugen, bevor sie sich fest verpflichten.

Einfache Anmeldung und einmaliges Angebot

Die Anmeldung für den Newsletter dauert nur eine Minute und ist komplett kostenlos. Der Tagesspiegel wirbt für dieses berlinweit einmalige Angebot, um die lokale Verbundenheit der Bürger zu stärken. Durch die spezifische Ausrichtung auf die zwölf verschiedenen Lebenswelten kann die Redaktion ein differenziertes Bild der Hauptstadt zeichnen, das in keiner anderen Form verfügbar ist.