Tagesspiegel startet Schulprojekt „Tagesspiegel macht Schule - gesund & informiert“

Das Tagesspiegel Schulprojekt „Tagesspiegel macht Schule - gesund & informiert“ richtet sich an Kinder der Klassen 5 bis 7. Sie erhalten Zugang zu den digitalen Angeboten des Tagesspiegels sowie zu flexiblen Lernmaterialien, die die Themen Medienkompetenz und gesunde Ernährung verbinden. Das Projekt bietet Workshops, Redaktionsbesuche und Kochaktionen mit Sarah Wiener.

Zum Auftakt des Projekts wurden Lehrerinnen und Lehrer sowie der Gründer der Projektpartner-Firma „Sunshine Catering“, die Köchin Sarah Wiener und Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zum Tagesspiegel eingeladen. Anke Myrrhe, stellvertretende Chefredakteurin des Tagesspiegels, freute sich über das große Interesse am Projekt. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Schulprojekte immer weiter wachsen“, sagte Anke Myrrhe zur Begrüßung. „Das Interesse ist riesengroß.“ Neben dem Tagesspiegel ist der Schul-Catering-Service „Sunshine-Catering“ Partner des Projekts. „Qualität steht für uns ganz oben“, sagte Geschäftsführer Mario Hempel, dessen Firma zehntausende Kinder in Schulen und Kitas in Berlin täglich mit Essen versorgt. Für Sarah Wiener, Gründerin der Sarah Wiener Stiftung, die sich für nachhaltige Kinderernährung engagiert, hat die Ernährung von Kindern höchste Priorität. Sie sieht das Thema als eine politische Aufgabe und betont, dass die Schere zwischen Haushalten, in denen gesund gekocht werden kann, und benachteiligten Kindern immer größer wird. Es sei gesellschaftliche Verantwortung, auch benachteiligten Kindern die Kompetenz für gesunde Ernährung und das Kochen zu vermitteln. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch betonte ebenfalls die Wichtigkeit des Projekts. Besonders wichtig sei für sie im Projekt, Medienkompetenz zu vermitteln und ein Bewusstsein für Falschnachrichten zu schaffen – insbesondere im Zusammenhang mit gesunder Ernährung. Schönheitsideale, die in sozialen Medien und im Schulalltag präsent sind, beeinflussen Schülerinnen und Schüler sowohl in ihrer Ernährung als auch in ihrer Wahl von Kosmetika und ähnlichem.Im Projekt lernen die Kinder, verantwortungsvoll mit Informationen umzugehen und zwischen verlässlichen und irreführenden Inhalten zu unterscheiden. Das Projekt vereint Theorie und Praxis – von der kritischen Analyse von Medieninhalten bis hin zur Zubereitung gesunder Snacks und Mahlzeiten. Ein Wettbewerb, bei dem Schüler Rezepte entwickeln und einsenden können, ist eines der Highlights des Projekts. Die drei besten Rezepte werden von „Sunshine-Catering“ in den Speiseplan aufgenommen. Das Projekts startet am 17. Februar 2025 mit einer zweiwöchigen Vorbereitungsphase. Der inhaltliche Teil des Projekts läuft vom 3. März bis zum 11. April 2025





