Tah und Schlotterbeck: Das deutsche Innenverteidiger-Duo

Das deutsche Innenverteidiger-Duo Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah bilden das Rückgrat der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. Sie sollen ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche WM 2026 sein.

Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah bilden das deutsche Innenverteidiger-Duo bei der WM. Der BVB-Profi Nico Schlotterbeck ist von der Qualität des Tandems überzeugt. Können beide womöglich sogar in legendäre Fußstapfen treten?

Fragezeichen bleiben, Zweifel sind erlaubt. Die deutsche Nationalmannschaft sah das Gesicht noch anders aus. Im März 2022 war das, als Deutschland in Sinsheim ein Testspiel gegen Israel mit 2:0 gewann. Eine längst vergangene Epoche, die vier genannten Namen spielen längst keine Rolle mehr.

Tah und Schlotterbeck aber sind weiterhin da - und sollen ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche WM 2026 sein. Wenn wir unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen, sind wir ein sehr gutes Duo. Wir brauchen uns vor keinem Innenverteidiger-Duo der Welt zu verstecken, stellte Schlotterbeck im Vorfeld des Auftaktspiels gegen Curacao. Schlotterbeck machte mit Kampfansage: Vor niemandem verstecken.

Eine forsche Aussage des Profis von Borussia Dortmund, zumal es an nominell herausragenden Innenverteidigern bei der WM nicht mangelt. Was unweigerlich die Frage aufwirft: Wie gut sind Tah und Schlotterbeck wirklich? Und reicht die Qualität für die höchsten Ansprüche? Nur noch Ersatzmann ist.

Ein Grund: Tah und Schlotterbeck verfügen über Profile, die sich perfekt ergänzen und alle Facetten abbilden. Wir profitieren echt voneinander, haben unterschiedliche Stärken, sagte Schlotterbeck. Tah sei ein unglaublich guter Verteidiger im Tor-Beschützen, das hat man gegen diegesehen, betonte der BVB-Akteur. Tah wiederum lobte Schlotterbecks Qualitäten wie folgt: Mit Ball gibt es nicht viele, die auf dem Niveau unterwegs sind, das macht er überragend, ist mutig.

Während Tah primär die gegnerische Offensive zerstören soll, ist Schlotterbeck mit seinem berüchtigten linken Fuß eine Waffe im Spielaufbau. Seine präzisen, langen Bälle geben dem Team eine zusätzliche Dimension in der Spieleröffnung, wodurch die Mittelfeldspieler um Die Ergebnisse sprechen dabei auf den ersten Blick eine deutliche Sprache. Standen Tah und Schlotterbeck gemeinsam auf dem Feld, hat die deutsche Nationalmannschaft noch kein Spiel verloren.

Doch zur Wahrheit gehört auch: Die große Prüfung gegen aktuelle Weltklasse-Nationen hatte das Duo noch nicht zu überstehen. Und schon gegen die bisherigen Gegner war die deutsche Abwehr keineswegs immer sattelfest. Im März gab es drei Gegentore in der Schweiz, auch bei der WM-Generalprobe gegen die USA ließ die deutsche Defensive zu viel zu. Nun fängt das Verteidigen schon in der Offensive an und gegnerische Chancen sind nicht immer nur der Innenverteidigung anzulasten.

Einen herausragenden Nebenmann und profitiert auch von dessen Qualität. Gemeinsam waren sie stark, aber funktioniert Tah auch als alleiniger Abwehrchef? In der abgelaufenen Saison meist als Teil einer Dreierkette in einer Mannschaft, die sehr kontrolliert und defensiv orientiert agierte. Die Spielsysteme von Kovac und Nagelsmann könnten sich kaum deutlicher unterscheiden.

Das DFB-Team presst früh und hoch, wodurch im Rückraum Platz entsteht, der abgesichert werden muss. Tah kennt diese Spielweise von den Bayern, für Schlotterbeck wird es ein ungewohntes Terrain. Hier müssen beide eine gute Abstimmung finden, schon in der Gruppenphase könnte es gegen die Franzosen soweit sein. Der Beweis, dass Tah und Schlotterbeck gemeinsam eines der besten Innenverteidiger-Duos der Welt sind, müssen sie auf dem Platz und in den Duellen gegen die Topstürmer erst noch antreten.

Die Messlatte dürften aktuell auch hier die Franzosen sein, die auf Upamecano und den beim FC Arsenal herausragenden William Saliba zurückgreifen können. Zumindest statistisch müssen sich die beiden deutschen Spieler aber nicht vor dem Duo der Equipe Tricolore verstecken. Ob Zweikampfquote am Boden und in der Luft, abgefangene Bälle oder geblockte Schüsse - gravierende Unterschiede zwischen dem DFB-Pärchen und dem französischen Duo gab es in der abgelaufenen Saison kaum, vor allem Schlotterbeck kann mit teils herausragenden Statistiken aufwarten.

Hat Supertalent Pau Cubarsi im Kader, ein Nebenmann von Weltformat aber fehlt. Gleiches gilt für die Portugiesen und das Gegenstück zu Ruben Dias. Weltmeister. Schon damals war es die Kombination aus herausragendem Zweikämpfer und überragendem Spieleröffner, die sich perfekt ergänzte.

Wiederholt sich die Geschichte in diesem Jahr? Der Unterschied: Damals gehörten Boateng und Hummels bereits zur Elite der internationalen Verteidiger, ein Jahr zuvor standen sich beide im Champions-League-Finale gegenüber. Beide waren über jeden Zweifel erhaben. Tah und Schlotterbeck haben nicht dieses Standing.

Und doch haben sie die Chance, in diese gewaltigen Fußstapfen zu treten und die Fußballwelt von ihrer eigenen Weltklasse zu überzeugen





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tah Schlotterbeck Innenverteidiger-Duo WM Fußball Nationalmannschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vorbereitungen zur WM 2026: Tah und Schlotterbeck blicken auf den Auftakt gegen CuracaoIm Vorfeld des ersten WM-Spiels analysieren Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck die Teamdynamik, die Vorbereitung und die Herausforderungen durch den Gegner Curacao.

Read more »

DFB-Abwehrzentrum: 'Sehr gutes Duo'Die beiden Innenverteidiger Schlotterbeck und Tah überschütten sich gegenseitig mit Lob.

Read more »

Das sagen Tah und Schlotterbeck zu den KI-Songs zur WMFrüher sangen Franz Beckenbauer und Co. den WM-Song. Heute machen Algorithmen zweifelhafte Stimmung. Warum die DFB-Stars wenig mit den KI-Liedern anfangen können.

Read more »

Das sagen Tah und Schlotterbeck zu den KI-Songs zur WMFrüher sangen Franz Beckenbauer und Co. den WM-Song. Heute machen Algorithmen zweifelhafte Stimmung. Warum die DFB-Stars wenig mit den KI-Liedern anfangen können.

Read more »