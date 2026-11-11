Takatsuchi-Interpreten Hayato Sumino meistert Berlin Festival

Der 31-jährige Pianist Hayato Sumino präsentiert auf dem Bauhaus-Archiv ein neues Album und spielt im Konzerthaus. Er vereint Chopin-klassische Werke mit modernen Kompositionen.

Der 31-jährige Pianist Hayato Sumino hat Berlin auf dem Bauhaus-Archiv und im Konzerthaus erobert. Durch sein Album " Chopin Orbit" schafft er eine Brücke zwischen klassischem Chopin und eigenem modernen Klang, und spielt dabei im Kammermusiksaal des Bauhaus-Archivs vor einem begeisterten Publikum.

Suminos neues Album und Live‑Auftritte

Auf dem zweitägigen Festival "Bauhaus Music" wird das Album von Sony Classical präsentiert. Sumino, Halbfinalist beim Chopin‑Klavierwettbewerb in Warschau, kombiniert Originalwerke und Improvisationen zu einem mutigen Gesamtkonzept. "Für mich war die Fortführung von Chopins Ästhetik wichtig, jedoch meine moderne Sensibilität einzubringen", erklärte er. Dazwischen lassen sich auch musikalische Einflüsse von Saint‑Saëns, Adès und Strawinsky vernehmen.

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Besondere Highlights des Festivals

Ein Highlight ist die Eröffnung durch das Deutsche Kammerorchester Berlin unter Karl‑Heinz Steffens. Die Konzerte um 19 Uhr führen zu Werken von Feininger, Wagner, Schönberg und Wolpe, begleitet von Sopranistin Juliane Banse. Am Samstag folgen drei moderierte Konzerte, unter anderem das Quartett "Quatuor pour la fin du temps" von Olivier Messiaen, das mit Michal Friedländer an Klavier, Guy Braunstein an Violine, Karl‑Heinz Steffens an Klarinette und Irena Josifoska an Cello aufwartet.

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Next Steps für die Musikszene Berlin

Die Veranstalter planen, die Verbindung von Klang, Farbe und Bewegung zu vertiefen. Workshops wie "Kandinsky Synths" am Samstag, um 11 und 12:30 Uhr, unterstützen die Besucher bei der Erkundung synästhetischer Erfahrungen. Im Konzerthaus wird das Programm "Now Here" bis 21.11. fortgeführt, wobei die Musik von Thomas Tallis bis Iannis Xenakis reicht. Teilnehmer erwarten eine Weiterführung des neuen Interpretenportsfolios in Berlin, wobei Hayato Sumino als zentraler Akteur gilt.