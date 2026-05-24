Take-Two Interactive Ankündigt Verkaufszahlen Für Red Dead Redemption 2

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen gibt Take-Two Interactive neue Verkaufsdaten bekannt. Red Dead Redemption 2 hat bereits mehr als 85 Millionen Einheiten verkauft und hat sich so Wii Sports als meistverkauftes Spiel geschlagen. Es bleibt spannend, ob dieser Erfolg durch weitere Verkäufe oder durch die Einführung neuer Inhalte gesichert ist. In den meisten Ranglisten liegt GTA 5 auf Platz 2, aber Minoecraft mit mehr als 300 Millionen Verkäufen an erster Stelle.

Die aktuelle Aufmerksamkeit ruht normalerweise auf GTA 6, aber mit den laufenden Verkaufsdaten von Take-Two Interactive scheint Red Dead Redemption 2 immer noch relevant zu sein.

Laut den Abwicklungsdaten hat Red Dead Redemption 2 bereits mehr als 85 Millionen Einheiten verkauft. Daher erreicht Red Dead Redemption 2 einen Rekord von Wii Sports, das in den meisten Verkaufslisten lange oben gestanden hat. Nintendo selbst meldet 82,79 Millionen Einheiten für Wii Sports.

Besonders spannend ist die Tatsache, dass Red Dead Redemption 2 in dem letzten Geschäftsjahr die stärksten Verkäufe seit dem Launch im Jahr 2018 erzielt hat, obwohl Rockstar seit dem Release keine nennenswerten Änderungen vorgenommen hat, wie es bei GTA 5 (äquivalent zu fast 230 Millionen verkauften Einheiten) und GTA Online der Fall ist. Im Gegensatz zu Red Dead Redemption 2 hat GTA 5 einen Spitzenplatz in den Verkaufszahlen, mit fast 230 Millionen verkauften Einheiten.

Red Dead Redemption 2 liegt damit immer noch auf Platz 2 in den Verkaufslisten und hat zwar nur einen Teil der Verkaufszahlen erreicht, die GTA 5 aufweist, aber dennoch zu den erfolgreichsten Spielen der Branche zählt





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