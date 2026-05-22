Take-Two Interactive confirms GTA 6 release date for PS5 and Xbox Series X|S

The US publisher confirmed the release date for GTA 6 on PS5 and Xbox Series X|S, with the game set to be released on November 19, 2026.

Der US-Publisher hat am Donnerstagabend, dem 21. Mai 2026, im Rahmen seines Earnings Calls zum abgelaufenen Geschäftsjahr den bekannten Release-Termin für GTA 6 auf PS5 und Xbox Series X|S bestätigt, sodass weiterhin am 19.

November als Erscheinungstermin festgehalten wird. Wir sind überzeugt, dass das Geschäftsjahr 2027 neue Rekordwerte mit Blick auf die operative Performance aufstellen wird, befeuert vom Launch von Grand Theft Auto 6 am 19. November. Eine erneute Verzögerung des Open-World-Epos, das ursprünglich im Herbst 2025 erscheinen sollte und dann aufgrund von Qualitätssicherungsmaßnahmen mehrfach verschoben werden musste, ist damit wohl endgültig vom Tisch.

Der Take-Two-CEO zerstreute nun sämtliche Spekulationen aus den vergangenen Wochen, in denen wiederholt eine vierte Verschiebung kolportiert worden war





PCGH_Redaktion / 🏆 35. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Take-Two Interactive GTA 6 Release Date PS5 Xbox Series X|S

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Play Forza Horizon 6 on Xbox Game Pass and with the latest Xbox Series SThe article announces that Forza Horizon 6 is now playable on the Xbox Game Pass and the latest Xbox Series S model, inviting the community to participate in a community benchmark test.

Read more »

GTA 6 vorbestellen: Neben PS5 und Xbox spielt die Switch 2 eine überraschende RolleDer Vorbestellstart für GTA 6 könnte noch diese Woche fallen – und ein hartnäckiges Gerücht bringt ausgerechnet die Nintendo Switch 2 ins Spiel.

Read more »

GTA 6: Release, Trailer, Map und mehr – Die wichtigsten Infos zum Action-SpielMit GTA 6 ist das neueste Action-Spiel von Rockstar Games in Entwicklung. Wir fassen euch alle bisher bekannten Infos zusammen.

Read more »

Neues zu GTA 6: Take-Two Earnings Call findet heute statt - Alle Infos zur möglichen Vorbestellung und zum Preis im Live-TickerAlle aktuellen Ereignisse und seriösen Gerüchte rund um GTA 6 im Live-Ticker auf GamePro.

Read more »