Takkt: Neuer Vorstand will Trendwende herbeiführen

Der Geschäftsausstatter Takkt, der zu 65% von der Haniel-Gruppe gehört, hat in den vergangenen Jahren erhebliche Umsatz- und Ergebniseinbußen verbucht. Der neue Vorstand hat diverse Maßnahmen eingeleitet, um eine Trendwende herbeizuführen.

Der Geschäftsausstatter Takkt , der zu 65% von der Haniel -Gruppe gehört, hat in den vergangenen Jahren erhebliche Umsatz - und Ergebnis einbußen verbucht. Der neue Vorstand hat diverse Maßnahmen eingeleitet, um eine Trendwende herbeizuführen.

Doch diese Maßnahmen werden erst in der Zukunft ihre volle Wirkung zeigen, so der Finanzvorstand Timo Krutoff. Er gibt sich jedoch überzeugt, dass das Geschäftsmodell weiter funktioniert. Takkt bietet über 400.000 Produkte für die Betriebs-, Büro- und Lagerausstattung an. Es ist fast alles Vorstellbare dabei, von Möbeln über Bratpfannen bis hin zu Toilettenpapier.

Der Umsatz brach zwischen 2022 und 2025 um insgesamt 28% ein, und das operative Ergebnis drehte von 81 Millionen Euro auf minus 139 Millionen Euro. Der Finanzvorstand spricht über frühere Versäumnisse im E-Commerce, die revidierte Markenstrategie, Belastungen durch die Automotive-Flaute und das schwierige Nordamerika-Geschäft, von dem sich Takkt trennen könnte. Der Geschäftsausstatter hat in den vergangenen Jahren herbe Umsatz- und Ergebniseinbußen verbucht. Der neue Vorstand hat diverse Maßnahmen eingeleitet, um eine Trendwende herbeizuführen.

Doch diese führen zu Resultaten, die zumindest zum Teil erst mit der Zeit ihre vollen Effekte zeigen werden, sagt Timo Krutoff im Interview der Börsen-Zeitung. Der CFO gibt sich aber überzeugt, dass das Geschäftsmodell weiter funktioniert. Herr Krutoff, Takkt verkauft Betriebs-, Büro- und Lagerausstattungen - ganz überwiegend an Geschäftskunden. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den vergangenen Jahren war schwach.

Es ging immer weiter bergab. 2025 brachte einen Nettoverlust von 120 Millionen Euro bei einem Umsatz von 964 Millionen Euro. Was sind die Ursachen





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