Taktische Experimente bei der Nationalelf: Neue Rolle für Leroy Sané geplant?

Bundestrainer Julian Nagelsmann erwägt eine ungewöhnliche taktische Umstellung für das Spiel gegen die Elfenbeinküste, bei der Leroy Sané defensiver agieren könnte.

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich derzeit in einer spannenden Phase der Vorbereitung auf ihr zweites Gruppenspiel, nachdem sie im Auftaktmatch eine überzeugende Leistung gezeigt und Curaçao mit einem deutlichen 7:1 besiegt hat.

Trotz dieses glanzvollen Ergebnisses, das oberflächlich betrachtet kaum Raum für Korrekturen lässt, scheint Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht geneigt zu sein, in einer taktischen Komfortzone zu verharren. Der 38-jährige Strategieexperte ist dafür bekannt, dass er gerne experimentiert und seine Mannschaft an verschiedene Spielsituationen anpasst, was nun zu hitzigen Diskussionen in den Medien führt. Im Zentrum dieser Debatte steht die Personalie Leroy Sané, dessen Position im Team derzeit Gegenstand intensiver Spekulationen ist.

Besonders brisant wurden die Informationen in der Sendung Reif ist Live, wo die Moderatorin Joena Wohlenberg über interne Entwicklungen berichtete. Laut ihren Informationen wurde in einem geheimen Training des Deutschen Fußball-Bundesverbandes eine Variante erprobt, die eine radikale Umstellung der gewohnten Formation vorsieht. Der Plan sieht vor, dass Leroy Sané, der normalerweise als dynamischer Flügelstürmer auf der rechten Seite agiert, in der defensiven Phase weit nach hinten aushelfen soll.

Dadurch würde die Nationalmannschaft gegen den Ball in einer Fünferkette verteidigen, was eine deutlich höhere Stabilität in der Defensive gewährleisten könnte. In diesem Szenario würde Jamal Musiala aus seiner zentralen Position auf die rechte Seite rücken, während ein kompaktes Vierer-Mittelfeld, bestehend aus Florian Wirtz, Aleksandar Pavlović und Felix Nmecha, die Verbindung zur alleinigen Spitze durch Kai Havertz herstellt.

Dieser Wechsel von einem klassischen 4-2-3-1 zu einem 5-4-1 System bei gegnerischem Ballbesitz zeigt, wie flexibel Nagelsmann seine Mannschaft ausrichten möchte, um auf die physische Stärke der Elfenbeinküste zu reagieren. Diese taktischen Überlegungen stießen jedoch nicht überall auf Begeisterung. Der erfahrene Sportexperte Marcel Reif äußerte sich in derselben Sendung skeptisch gegenüber dieser Idee. Reif betonte, dass die starre Einhaltung von Positionen im modernen Fußball ohnehin immer weniger an Bedeutung gewinne, da das Spiel fließender werde.

Dennoch hinterfragte er kritisch, ob Leroy Sané tatsächlich die defensiven Qualitäten besitze, um in einer Fünferkette effektiv mitzuwirken. Für Reif ist es zwar plausibel, dass Sané im kommenden Spiel eine größere defensive Arbeitsleistung erbringen muss, doch er bezweifelt, dass eine komplette Positionsänderung sinnvoll sei. Er geht davon aus, dass Nagelsmann letztlich an der bewährten Aufstellung aus dem Spiel gegen Curaçao festhalten wird, da diese bereits eine gute Harmonie und Effizienz gezeigt hat.

Über die Taktik hinaus steht Leroy Sané persönlich unter einem enormen Druck. Während seine Offensivkollegen im ersten Spiel glänzten und die Tore vorbereiteten oder selbst erzielten, blieb Sané trotz mehrerer klarer Torchancen ohne Treffer. Diese mangelnde Effektivität führte bereits zu ersten kritischen Stimmen in der Öffentlichkeit und in den Medien. Für den Flügelspieler wird die Begegnung gegen die Elfenbeinküste daher zu einem echten Prüfungsspiel.

Es geht nicht nur darum, ob er taktisch in das System passt, sondern ob er die individuelle Klasse zeigt, die man von ihm erwartet. Sollte er erneut hinter seinen Möglichkeiten bleiben, könnten die Argumente für seine Stammplatzgarantie schwinden. In diesem Fall müsste Nagelsmann über Alternativen nachdenken, wobei Namen wie Leweling oder Undav bereits im Gespräch sind.

Diese Spieler könnten frischen Wind in die Offensive bringen, falls Sané nicht in die Form zurückfindet, die ihn zu einem der gefährlichsten Spieler der Mannschaft macht. Insgesamt zeigt diese Situation die Gratwanderung, vor der Julian Nagelsmann steht. Einerseits möchte er die Mannschaft durch innovative Ansätze widerstandsfähiger machen und sie auf alle Eventualitäten vorbereiten, andererseits darf er die Stabilität und das Selbstvertrauen der Spieler nicht durch zu häufige Experimente gefährden.

Die Entscheidung, ob Sané eine neue, defensive Rolle übernimmt oder weiterhin als reine Offensivwaffe eingesetzt wird, wird ein wichtiger Indikator für die strategische Ausrichtung der Mannschaft in diesem Turnier sein. Die Fans und Kritiker werden genau beobachten, wie die Nationalelf auf die Herausforderungen reagiert und ob die theoretischen Überlegungen aus dem Geheimtraining auch in der Praxis gegen einen starken Gegner funktionieren





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