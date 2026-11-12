Talanx hebt Gewinnprognose 2026 auf 2,8 Milliarden Euro an

Talanx erwartet 2026 einen Nettogewinn von 2,8 Milliarden Euro. Auch Wacker Neuson, Merck und Sixt revidieren ihre Zahlen, während Zurich Rekordprämien meldet.

Der Versicherungskonzern Talanx hat seine finanziellen Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach oben korrigiert. Das Unternehmen teilte am Donnerstag in Hannover mit, dass der Nettogewinn im Jahr 2026 voraussichtlich auf 2,8 Milliarden Euro ansteigen wird. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorjahreszahlen von 2,48 Milliarden Euro dar. Zuvor hatte man nur von einem Betrag deutlich mehr als 2,7 Milliarden Euro gesprochen. Analysten hatten im Durchschnitt bereits mit 2,83 Milliarden Euro gerechnet, was bedeutet, dass die neue Prognose die Markterwartungen genau trifft. Die Eigenkapitalrendite wird sich laut der Mitteilung bei rund 19 Prozent bewegen, im Vergleich zu 19,7 Prozent im Vorjahr. Mit dieser neuen Zielsetzung überschreitet Talanx vorzeitig die ursprünglich für 2027 geplante Gewinnmarke von 2,5 Milliarden Euro. Der Vorstand plant, mittelfristige Ziele erst im Frühjahr festzulegen.

Rekordgewinn und Kapitalanlageerfolge

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 kletterte der Gewinn von Talanx um zwölf Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Dieser Wert stellt einen neuen Rekordwert dar und entspricht exakt den Schätzungen der Analysten. Die Eigenkapitalrendite sank dabei leicht auf 20,5 Prozent im Vergleich zu 21,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Torsten Leue betonte, dass das Ergebnis nach neun Monaten nicht nur zweistellig gewachsen sei, sondern auch an Qualität gewonnen habe. Die Diversifizierung des Unternehmens habe sich erneut ausgezahlt, da alle Geschäftsbereiche zum Gewinnwachstum beigetragen haben. Im Großschadenbudget sei für das Gesamtjahr noch Luft in Höhe von 750 Millionen Euro vorhanden. Der Gewinn wird vor allem vom Kapitalanlageergebnis getrieben, das um mehr als die Hälfte auf 1,5 Milliarden Euro stieg. Talanx hatte niedrig verzinste Anlagen in höher verzinsliche umgeschichtet, wodurch Gewinne realisiert wurden, die sich direkt im Ergebnis niederschlagen.

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Wacker Neuson senkt Renditeerwartungen

Gegenläufige Signale kommen vom Münchener Baumaschinenhersteller Wacker Neuson. Das Unternehmen kappt aufgrund eines verhaltenen Marktumfelds seine Renditeerwartungen für das laufende Jahr. Die operative Umsatzrendite, gemessen an der Ebit-Marge, wird voraussichtlich nur noch zwischen 7,0 und 7,5 Prozent liegen. Zuvor hatte der Vorstand das obere Ende der Spanne noch bei 8,0 Prozent gesehen. Den Ausblick für den Umsatz bekräftigte Wacker Neuson jedoch. Die Erlöse sollen im Gesamtjahr weiterhin zwischen 2,3 und 2,4 Milliarden Euro liegen. Die geplanten Investitionen schraubte der Konzern von zuvor bis zu 90 Millionen Euro auf rund 70 Millionen Euro zurück. In den ersten neun Monaten profitierte Wacker Neuson noch von einer starken Nachfrage in Nordamerika und Teilen Europas. Der Umsatz stieg in diesem Zeitraum um fast 14 Prozent auf rund 1,85 Milliarden Euro. Die Ebit-Marge verbesserte sich auf 8,1 Prozent nach 6,0 Prozent im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal bremsten jedoch Einmalaufwendungen für Kostenverbesserungen das Ergebnis, die durch Zollerstattungen in den USA kompensiert wurden.

Merck rechnet mit höherem Ebitda

Auch Merck hat seine Jahresprognose zum dritten Mal angehoben. Das bereinigte Ebitda soll nun zwischen 6,2 und 6,4 Milliarden Euro liegen, was etwa 7,1 Milliarden Dollar entspricht. Bisher lag die Obergrenze bei 6,3 Milliarden Euro. Im dritten Quartal blieb das bereinigte Ebitda mit 1,7 Milliarden Euro etwa auf Vorjahresniveau und entsprach den Erwartungen. Die Umsätze übertrafen dagegen die Prognosen. Treiber sind vor allem das Laborgeschäft Life Science und die Elektroniksparte. Der Verkauf des Multiple-Sklerose-Medikaments Mavenclad in den USA sinkt langsamer als erwartet. Der Rückgang des Verkaufs fällt weniger stark aus als ursprünglich angenommen, sodass die Einnahmen länger stabil bleiben. Erst ab November soll der Verkauf entfallen, zuvor war August angesetzt. Die Übernahme von Bio-Techne für 11,3 Milliarden Dollar wird für Dezember erwartet. Diese Akquisition unterstreicht die strategische Ausrichtung von Merck, um langfristig in innovativen Gesundheitsbereichen zu wachsen.

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Sixt profitiert von starkem Sommerquartal

Der Münchner Autovermieter Sixt hebt nach Wachstum im Sommerquartal seine Prognose an. Für das Gesamtjahr werde nun mit Erlösen von 4,7 Milliarden Euro gerechnet. Bislang hatte sich Sixt 4,45 bis 4,6 Milliarden Euro zugetraut. Auch der Gewinn dürfte höher ausfallen. Die Gewinnmarge vor Steuern sollte weiterhin bei zehn Prozent liegen, was einem Gewinn von rund 470 Millionen Euro entspricht. Finanzchef Franz Weinberger sagte, das Sommerquartal sei sehr stark ausgefallen. Das, was im aktuellen Geschäft gesehen wird, lasse positiver auf den Umsatz im Gesamtjahr blicken. Sixt habe zuletzt Marktanteile gewonnen. Von der Konjunktur komme dagegen nur wenig Rückenwind. Von Juli bis September legte der Umsatz um 11,8 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro zu. In allen drei Regionen Deutschland, Europa und Nordamerika hätten die Geschäfte angezogen. Der Vorsteuergewinn verbesserte sich um neun Prozent auf 281,8 Millionen Euro.

Zurich versichert Rekordprämien

Die Zurich Insurance Group hat in den ersten neun Monaten die Bruttoprämien im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung um sieben Prozent auf den Rekordwert von 42,1 Milliarden Dollar gesteigert. Das Wachstum sei unter anderem auf die anhaltend starke Nachfrage im Global-Specialty-Geschäft zurückzuführen, teilte das Unternehmen mit. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test lag Ende September bei 271 Prozent. Damit liegt sie knapp über den Analystenschätzungen von 269 Prozent nach einer firmeneigenen Umfrage. Konzerngewinnzahlen werden für das dritte Quartal nicht bekannt gegeben. Die Zahlen vom 17. zeigen die finanzielle Stabilität und die Marktposition von Zurich in einer dynamischen Umgebun.