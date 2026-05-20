Talentierter Kreisläufer Lasse Ohl in schwerem Verkehrsunfall am Sonntagabend

Lasse Ohl, ein talentierter Kreisläufer mit vielversprechender Zukunft, wurde am Sonntagabend in einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 zwischen Wabern und dem Ortsteil Harle verwickelt. Das Unglück ereignete sich gegen 21.20 Uhr und ereignete einen schweren Verkehrsunfall, bei dem die B253 mehrere Stunden voll gesperrt wurde, um die Bergung der verunfallten Fahrzeuge zu ermöglichen.

Stands unter Schock wegen seines talentierten Kreisläufers Lasse Ohl (21). Der Jung-Profi wurde in einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 253 zwischen Wabern und dem Ortsteil Harle verwickelt.

So ereignete sich das Unglück am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr, als die B253 mehrere Stunden voll gesperrt werden musste, um die Bergung der verunfallten Fahrzeuge zu ermöglichen. Ein weißer Mercedes und ein schwarzer Opel stießen frontal zusammen, wobei Ohl in seinem Opel auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Ersthelfer konnten ihn aus dem Wrack befreien.

Die beiden Insassen des Mercedes, der 19-jährige Fahrer und ein 52-jähriger Beifahrer, konnten sich aus eigenen Kräften aus ihrem Fahrzeug befreien, aber der 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Auch Ohls Saison 2025/26 ist vorzeitig beendet. Die Responding-Einheiten waren rund 50 Feuerwehreinsatzkräfte, drei Rettungswagen, zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber, eine leitende Notärztin und ein organisatorischer Rettungsdienst-Leiter





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