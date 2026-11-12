Taliban erlassen strenges Verbot für ärztliche Untersuchungen von Frauen in Afghanistan

Die Taliban haben in Afghanistan ein faktisches Verbot für männliche Ärzte zur Behandlung von Frauen durchgesetzt. Patienten dürfen nicht mehr beim Namen angesprochen werden.

Die Taliban haben in Afghanistan ein strenges Verbot für männliche Ärzte zur Untersuchung von Frauen durchgesetzt, das in den vergangenen Monaten de facto in Kraft getreten ist. Obwohl keine offizielle schriftliche Ankündigung vorliegt, bestätigen zahlreiche männliche Ärzte der renommierten britischen Zeitung "The Guardian" sowie der afghanischen Online-Plattform " Zan Times", entsprechende Direktiven erhalten zu haben. Betroffene Frauen und weitere afghanische Medien berichten übereinstimmend von der neuen Praxis, die die medizinische Versorgung der weiblichen Bevölkerung massiv einschränkt.

Strikte Umsetzung durch Razzien und Drohungen

Die Durchsetzung dieser neuen Regulierung erfolgt bereits mit harter Hand. Zahnärzte, die gegenüber dem "Guardian" ausgesagt haben, berichten, dass Taliban-Kräfte die Vorschrift durch systematische Razzien durchsetzen. Den Ärzten wurde mit Haftstrafen gedroht, falls Frauen in ihren Praxien angetroffen werden, selbst wenn diese zur Behandlung angemeldet sind. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, jede Form von physischem Kontakt zwischen männlichem medizinischem Personal und weiblichen Patientinnen zu unterbinden, was im ländlichen Raum oft zu einem kompletten Ausfall der Gesundheitsversorgung führt.

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Umgangssprachliche Anrede verbieten "Bibi"

Die Beschränkungen gehen weit über die reine körperliche Untersuchung hinaus und betreffen auch die zwischenmenschliche Kommunikation im medizinischen Kontext. Taliban-Bedienstete schreiben Krankenhäusern und Privatpraxen vor, Patientinnen nicht mehr beim bürgerlichen Namen anzusprechen. Stattdessen sei die respektvolle Anrede "Bibi" für ältere Frauen vorgeschrieben. In der nördlichen Provinz Balkh wurde dieser Befehl bereits angewendet, sodass Ärzten untersagt ist, die Namen der weiblichen Patienten zu nennen, was die Privatsphäre weiter einschränkt und die professionelle Arzt-Patienten-Beziehung zusätzlich belastet.

Hinzu kommt Einstellungsverbot für weibliches Personal

Parallel zu den Behandlungsverboten gilt seit 2024 ein striktes Verbot für Krankenhäuser in Afghanistan, weibliches Personal einzustellen. Dies hat dazu geführt, dass die wenigen verbliebenen Ärztinnen unter enormen Auflagen arbeiten müssen. Ihnen soll es lediglich gestattet sein, zu praktizieren, wenn sie unter der Aufsicht eines männlichen Vormunds stehen. Ausnahmen von den Untersuchungsbeschränkungen für männliche Ärzte sind theoretisch nur dann gestattet, wenn die Patientin einen männlichen Vormund hat, der anwesend ist, oder wenn weibliche Pflegekräfte bestimmte Behandlungen vornehmen, was in der aktuellen Situation mit dem Mangel an weiblichem Personal oft nicht umsetzbar ist.

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Folgen für die medizinische Infrastruktur

Diese Maßnahmen verschärfen die humanitäre Krise im Gesundheitssektor weiter. Da viele Frauen aufgrund kultureller oder religiöser Bedenken keinen männlichen Arzt konsultieren möchten, führt das Verbot zu einer Unterversorgung bei gynäkologischen und anderen frauenspezifischen Erkrankungen. Die Kombination aus dem Verbot der Einstellung weiblicher Ärzte und den Einschränkungen für männliche Kollegen schränkt das Angebot an medizinischer Hilfe für die weibliche Bevölkerung drastisch ein. Experten warnen vor langfristigen gesundheitlichen Schäden, da präventive Untersuchungen und frühe Diagnosen durch die neuen Regeln erheblich erschwert werden.

Reaktion der internationalen Gemeinschaft

Die Berichterstattung durch "The Guardian" und "Zan Times" hat die internationale Aufmerksamkeit auf diese Entwicklung gelenkt. Menschenrechtsorganisationen sehen in diesen Maßnahmen eine weitere Verstärkung der systematischen Diskriminierung von Frauen in Afghanistan. Die Taliban rechtfertigen ihre Politik traditionell mit religiösen Interpretationen, doch die konkreten Auswirkungen betreffen die grundlegende Zugänglichkeit von Gesundheitsleistungen. Solange keine offizielle Bestätigung der Regeln vorliegt und die Durchsetzung durch lokale Taliban-Kommandeure variiert, bleibt die Unsicherheit für medizinisches Personal und Patientinnen bestehen.