Die Taliban wollen Frauen in Afghanistan offenbar aus Arztakten tilgen. Männliche Ärzte dürfen Patientinnen oft nicht ohne Mahram behandeln.

Die Taliban verschärfen ihre Einschränkungen für Frauen in Afghanistan weiter. Nach Recherchen des afghanischen Exilmediums Zan Times und der britischen Zeitung The Guardian sollen Frauen Arztpraxen nicht mehr unter ihrem eigenen Namen registrieren. Die Herrschaft der Taliban dauert seit fünf Jahren an.

Demnach soll der Name der Patientin auf medizinischen Dokumenten und sogar auf Rezepten durch die Bezeichnung 'Bibi' ersetzt werden. Der Begriff ist eine traditionelle Anrede für Frauen und kann je nach Zusammenhang 'Dame', 'alte Frau' oder 'Großmutter' bedeuten.

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Wie die Taliban Frauen aus Dokumenten drängen

Die Taliban wollen Patientinnen in Afghanistan auf Papieren nicht mehr namentlich führen. Laut den Recherchen von Zan Times und The Guardian soll stattdessen die Anrede 'Bibi' auf Krankenakten und Rezepten erscheinen.

Die in Deutschland lebende afghanische Aktivistin Lalah Osmany berichtet gegenüber der spanischen Zeitung El País von Aussagen betroffener Frauen, Ärzte und Bürgerrechtsaktivisten. Demnach zielt die Maßnahme darauf, Frauen ihre Menschlichkeit abzusprechen. Osmany sagte: 'Der erste Schritt zur Entmenschlichung eines Menschen ist, ihm seinen Namen zu nehmen.'

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Ein Name ist mehr als nur ein Wort, er ist Teil der eigenen Identität. Verschwindet er aus Krankenakten und Rezepten, könnte das gravierende Folgen für die Dokumentation von Behandlungen und die korrekte Zuordnung von Medikamenten haben.

Männliche Ärzte dürfen Frauen oft nicht behandeln

In mehreren Provinzen dürfen männliche Ärzte Frauen faktisch nicht mehr behandeln, wenn kein Mahram dabei ist. Ein Mahram ist ein männlicher Angehöriger oder Vormund. Selbst das Auflegen eines Stethoskops soll nicht erlaubt sein.

Die Folge ist, dass kranke und unter Schmerzen leidende Frauen teilweise wieder nach Hause geschickt werden. Gleichzeitig fehlen vielerorts Ärztinnen, sodass der Zugang zu medizinischer Versorgung für Frauen zusätzlich eingeschränkt wird.

Bildungsverbot gefährdet medizinischen Nachwuchs

Frauen dürfen in Afghanistan nicht mehr studieren, und Mädchen dürfen nur noch bis zum Alter von zwölf Jahren die Schule besuchen. Damit fehlt zunehmend der Nachwuchs für medizinische Berufe.

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Das Problem dürfte sich deshalb weiter verschärfen. Während die Taliban den Frauen den Zugang zum Arzt immer weiter versperren, schrumpft die Zahl der Frauen, die später als Ärztinnen arbeiten könnten.