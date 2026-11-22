Nach Recherchen von WDR und NDR arbeiten geflohene Afghanen für das Taliban-Konsulat in Bonn. Das Auswärtige Amt ist offenbar nicht informiert, die Steuerfrage ist ungeklärt.

Mehrere in Deutschland lebende Afghanen, die einst vor der Herrschaft der Taliban fliehen mussten, arbeiten nun für das Generalkonsulat dieser Gruppe in Bonn. Diese von WDR und NDR recherchierte Entwicklung stellt eine ironische Zuspitzung der aktuellen Migrationsdebatte dar, da die Betroffenen ursprünglich Schutz vor genau jenen Unterdrückern suchten, für die sie heute arbeiten.

Personalnotwendigkeit im Konsulat

Die Taliban sahen sich nach ihrer Rückkehr an die Macht im Jahr 2021 mit der Herausforderung konfrontiert, den laufenden Betrieb ihrer diplomatischen Vertretung sicherzustellen. Für Aufgaben wie den Empfang von Besuchern, die Bearbeitung von Passanträgen und die Ausstellung von Dokumenten war dringend neues Personal erforderlich. Bei der Suche nach qualifizierten Kräften wurden die Islamisten offenbar schnell fündig, und zwar unter afghanischen Migranten, die sich seit Jahren in Deutschland aufhielten.

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Loyalitätserklärungen an die Kommandeure

Vorliegenden Dokumenten zufolge arbeiten die neuen Mitarbeiter unter strengen Bedingungen. Alle Verträge sind angeblich wortgleich gestaltet und tragen das offizielle Wappen des sogenannten Islamischen Emirats Afghanistan. Durch ihre Unterschrift verpflichteten sich die Angestellten zu einem unbedingten Gehorsam gegenüber den Befehlen der Kommandeure. Diese Loyalitätsbekundung wird als besonders brisant gewertet, da sie die absolute Unterordnung unter die islamistische Führung strukturiert.

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Offene Fragen zur Steuerzahlung

Ein zentrales rechtliches Detail betrifft die steuerlichen Pflichten der Beschäftigten. In Deutschland gilt die Regelung, dass Personen, die in einem Konsulat arbeiten, jedoch keinen diplomatischen Status genießen, ihre Einkünfte wie üblich versteuern und Sozialabgaben leisten müssen. Ob die neuen Konsulatsmitarbeiter ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen, ist derzeit nicht verifiziert und bleibt offen.

Fehlende Information des Auswärtigen Amts

Besonders auffällig ist die Tatsache, dass das Auswärtige Amt offiziell nichts von den neuen Mitarbeitern des Konsulats weiß. Nach außen hin scheint die Bundesregierung über die Personalien nicht informiert zu sein. Diese Intransparenz löst bei den Rezipienten und Politikern Fragen zum diplomatischen Umgang mit der De-facto-Regierung in Kabul aus. Die für Bonn zuständige afghanische Botschaft in Berlin ließ eine entsprechende Anfrage der Sender unbeantwortet.