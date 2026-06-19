Die Talkgäste von Maybrit Illner haben scharf und einhellig die Rahmenbedingungen für die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran verurteilt. Besonders enttäuscht waren die Außenpolitiker Norbert Röttgen und die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff.

Verheerend! Die Talkgäste von Maybrit Illner haben scharf und einhellig die Rahmenbedingungen für die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran verurteilt. Besonders enttäuscht waren die Außenpolitiker Norbert Röttgen und die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff .

Röttgen sah die Verhandlungen als strategische Niederlage der USA an und warf Bundeskanzler Friedrich Merz vor, dass er die Preise an der Tankstelle mehr interessieren als das Leid der iranischen Bevölkerung. Die Verhandlungen sollen nach den Worten von US-Vizepräsident J.D. Vance in den nächsten sechzig Tagen stattfinden. Die Experten sehen die Verhandlungen als einen Sieg für den Iran und eine Niederlage für die USA an.

Sie warnen vor der Gefahr eines staatlichen Terrorismus in der Region und sehen die Verhandlungen als eine Selbstschwächung der USA an





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