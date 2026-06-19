Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Talkgäste verurteilen Rahmenbedingungen für Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran

Politik News

Talkgäste verurteilen Rahmenbedingungen für Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran
FriedensverhandlungenUSAIran
📆19/06/2026 03:19:00
📰BILD
29 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 39% · Publisher: 53%

Die Talkgäste von Maybrit Illner haben scharf und einhellig die Rahmenbedingungen für die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran verurteilt. Besonders enttäuscht waren die Außenpolitiker Norbert Röttgen und die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff.

Verheerend! Die Talkgäste von Maybrit Illner haben scharf und einhellig die Rahmenbedingungen für die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran verurteilt. Besonders enttäuscht waren die Außenpolitiker Norbert Röttgen und die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff .

Röttgen sah die Verhandlungen als strategische Niederlage der USA an und warf Bundeskanzler Friedrich Merz vor, dass er die Preise an der Tankstelle mehr interessieren als das Leid der iranischen Bevölkerung. Die Verhandlungen sollen nach den Worten von US-Vizepräsident J.D. Vance in den nächsten sechzig Tagen stattfinden. Die Experten sehen die Verhandlungen als einen Sieg für den Iran und eine Niederlage für die USA an.

Sie warnen vor der Gefahr eines staatlichen Terrorismus in der Region und sehen die Verhandlungen als eine Selbstschwächung der USA an

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BILD /  🏆 82. in DE

Friedensverhandlungen USA Iran Norbert Röttgen Nicole Deitelhoff Friedrich Merz J.D. Vance

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USA: Bosch zahlt Millionenstrafe in den USA wegen Huawei-LieferungenUSA: Bosch zahlt Millionenstrafe in den USA wegen Huawei-LieferungenZwei Tochtergesellschaften von Bosch haben ohne die erforderlichen Lizenzen Sensoren und Software für Mobiltelefone an Huawai geliefert. Nun soll der Konzern 36 Millionen Dollar zahlen.
Read more »

USA: Bosch zahlt Millionenstrafe in den USA wegen Huawei-LieferungenUSA: Bosch zahlt Millionenstrafe in den USA wegen Huawei-LieferungenZwei Tochtergesellschaften von Bosch haben ohne die erforderlichen Lizenzen Sensoren und Software für Mobiltelefone an Huawai geliefert. Nun soll der Konzern 36 Millionen Dollar zahlen.
Read more »

Rahmenabkommen zwischen USA und Iran: Teheran öffnet Straße von Hormus, USA heben Seeblockade aufRahmenabkommen zwischen USA und Iran: Teheran öffnet Straße von Hormus, USA heben Seeblockade aufPakistanischer Ministerpräsident Shehbaz Sharif kündigt auf X sofortige Öffnung der Straße von Hormus durch Teheran und Aufhebung der US-Seeblockade iranischer Häfen an. Rahmenabkommen sieht sofortige Ausnahmegenehmigungen für iranischen Ölexport und Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte vor. Endgültige Vereinbarung innerhalb von 60 Tagen angestrebt. Trump unterzeichnete Abkommen in Versailles.
Read more »

USA: USA leiten Untersuchung zu deutschen Medikamentenpreisen einUSA: USA leiten Untersuchung zu deutschen Medikamentenpreisen einErster Zinsentscheid für Fed-Chef Warsh – Trump verärgert +++ Geplanter Anschlag an Trumps Geburtstag – Fünf Männer angeklagt +++ Der Newsblog.
Read more »



Render Time: 2026-06-19 06:18:46