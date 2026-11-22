Tallulah Willis hatte am Samstag bei Instagram ein Foto mit ihrem Vater Bruce veröffentlicht und inzwischen wieder gelöscht. Am Sonntag erklärt die 32-Jährige ihren Followern den Schritt selbstkritisch.

Tallulah Willis hatte am Samstag bei Instagram ein Foto mit ihrem Vater Bruce veröffentlicht und inzwischen wieder gelöscht. Am Sonntag erklärt die 32-Jährige ihren Followern den Schritt selbstkritisch.

von ihrem Profil entfernt. Stattdessen veröffentlichte sie am Sonntag eine Erklärung.

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„Hi, ich habe gestern ein Foto meines Vaters gepostet, weil wir einen wunderschönen Besuch hatten“, schreibt sie. Das gemeinsame Bild sei entstanden, während Vater und Tochter ein Video von Frankie Valli anschauten. Jemand habe diesen Moment aufgenommen. Die Nähe zwischen ihnen habe sie berührt, sodass sie nicht weiter über die Veröffentlichung nachgedacht habe.

Möglicherweise sei das Foto jedoch zu persönlich gewesen.

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„Das kann ich anerkennen und gelobe, es besser zu machen“, so Tallulah. Den konkreten Grund für das Löschen nennt sie nicht. Ihre Zuneigung zu ihrem Vater macht Tallulah Willis dagegen deutlich.

„Ich weiß, dass ihr ihn alle liebt. Ich liebe ihn. Meine Familie liebt ihn. Und er ist immer noch der absolute Held, als den wir ihn kennen.

“ Zu dem Text postete sie ein älteres Schwarz-Weiß-Bild: Darauf küsst Bruce Willis ein kleines Kind, vermutlich Tallulah, die eine karierte Mütze trägt, auf die Wange. Das inzwischen entfernte Foto zeigte die beiden Hand in Hand auf einer Verandaschaukel, umgeben von Grün. Tallulah Willis trug darauf einen roten Pullover und eine Sonnenbrille. Ihr Vater war in einer grauen Strickjacke zu sehen.

Als Caption hatte sie nur zwei Emojis gesetzt. Unter ihrem neuen Beitrag erhält Tallulah Willis zahlreiche unterstützende Kommentare. Model Helena Christensen schrieb: „Du kannst dich so glücklich schätzen, solche Momente zu haben“ In einem weiteren Kommentar heißt es: „Entschuldige dich für nichts! Es ist deine Seite und deine Familie.

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“ Ein anderer Nutzer betont, dass es allein Tallulah, ihren Vater und ihre Familie betreffe, wie sie diesen Weg miteinander teilten. Auch ein Nutzer, der den eigenen Vater verloren hat, bezeichnete das Bild als „wunderschön“ und schrieb: „Du musst es nicht besser machen.

“frontotemporaler Demenz erkrankt ist. Mittlerweile lebt er in einem eigenen Haus in der Nähe seiner Familie und wird dort rund um die Uhr versorgt.mit dem Musiker Justin Acee im August in Sun Valley war er dabei. Bereits 2024 erklärte sie im Gespräch mit „People“, wie die Familie mit der Erkrankung umgeht: „Ganz gleich, was für ein Tag es ist, meine Familie und ich holen ihn dort ab, wo er gerade steht. “