Ex-Actionstar Bruce Willis leidet an einer seltenen Form von Demenz, er wird inzwischen rund um die Uhr betreut. Seine Tochter Tallulah postete am Wochenende ein Bild, das die beiden zeigt. Und entschuldigt sich nun dafür.

veröffentlicht zu haben. Sie habe nicht bedacht, dass die Aufnahme »womöglich zu intim« gewesen sein könnte, um sie zu posten, Behalten Sie den Überblick: Jeden Werktag gegen 18 Uhr beantworten SPIEGEL-Autorinnen und -Autoren die wichtigsten Fragen des Tages im Newsletter »Die Lage am Abend« – hintergründig, kompakt, kostenlos.

Willis hatte das Bild am Samstag auf Instagram veröffentlicht und wenig später wieder gelöscht. Es zeigt sie neben ihrem Vater, die beiden sitzen auf einer hölzernen Gartenschaukel, sie hat ihren linken Arm um ihn gelegt, mit der rechten Hand hält sie seine fest. Die Tochter lacht ihren Vater an; er blickt scheinbar abwesend in die Ferne. Willis schrieb nun, die Szene sei während eines »wunderschönen« Besuchs bei ihrem Vater entstanden.

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Bei Bruce Willis, 71, wurde im Jahr 2023 eine frontotemporale Demenz diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine seltene Form der Demenz, bei der Nervenzellen im Stirn- und Schläfenlappen des Gehirns absterben. Dies führt häufig zu Persönlichkeitsveränderungen, zu den Symptomen gehören Antriebslosigkeit, Reizbarkeit und Sprachstörungen (mehr dazu»Jemand hat ein total süßes Foto von einem gemeinsamen Moment von uns beiden gemacht, als wir uns ein Video von Frankie Valli beim Singen angesehen haben«, schrieb Tallulah Willis.

»Ich war so begeistert von diesem schönen Moment, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass dieses Foto womöglich zu intim sein könnte, um es zu zeigen.

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« Sie könne das anerkennen und verspreche, sich zu bessern. »Ich weiß, dass ihr ihn alle liebt. Ich liebe ihn. Meine Familie liebt ihn.

Und er ist nach wie vor der absolute Held, als den wir ihn kennen.

« Willis’ Post kommentierten Hunderte Nutzerinnen und Nutzer; viele von ihnen erklärten, es sei ein wunderbares Foto gewesen, für dessen Veröffentlichung sie sich nicht entschuldigen müsse. ModelHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.