Tampa Bay Buccaneers: Todd Bowles über Verlängerung mit Baker Mayfield

Head Coach Todd Bowles gibt Auskunft über die Verlängerung mit Baker Mayfield bei den Tampa Bay Buccaneers. Der Quarterback will keine Gespräche mehr führen, sobald das Training Camp beginnt. Der Head Coach ist jedoch entspannt und glaubt, dass Mayfield das hinbekommen wird.

Tampa Bay Buccaneers : Head Coach Todd Bowles gibt Auskunft über Verlängerung mit Baker Mayfield . Der Quarterback will keine Gespräche mehr führen, sobald das Training Camp beginnt.

Sein Agent Tom Mills hat den Meldetermin Ende Juli als Deadline gesetzt. Der Head Coach ist jedoch entspannt und glaubt, dass Mayfield das hinbekommen wird. Die Bucs sind bei 27 Siegen und 24 Niederlagen seit Mayfield Starter ist. Der Quarterback beendete die Saison 2025 mit 3.693 Passing Yards, 26 Touchdowns und 11 Interceptions.

Der General Manager Jason Licht zeigte sich ebenfalls gelassen und sagte, dass niemand Baker Mayfield woanders sehen will





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