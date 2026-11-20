Die ehemalige Schlagersängerin Michelle, jetzt Tanja Hewer, beendet ihre Karriere als Sängerin und arbeitet als Medium. Sie rasierte sich am 20. Oktober die Haare für einen neuen Lebensabschnitt.

Tanja Hewer hat ihren Lebensweg radikal verändert und beendet damit ein Ära als bekannte Schlagersängerin. Die 54-Jährige, die lange Zeit unter dem Künstlernamen Michelle auftrat, hat nun endgültig ein neues Kapitel aufgeschlagen. Am 20. Oktober rasierte sie sich ihre langen, hellblonden Haare komplett ab, um diesen radikalen Wandel sichtbar zu machen. Dieser Schritt markiert den offiziellen Abschluss ihrer Zeit auf der Bühne und den Beginn ihrer Tätigkeit als Medium.

Radikaler Neuanfang mit Haarschnitt

Tanja Hewer nutzt den Haarschnitt als Symbol für ihre persönliche Befreiung und den beruflichen Neustart. Sie erzählt, dass sie die Haare mit einem Haarschneider rasiert habe, sodass nur noch ein Zentimeter Stoppeln übrig blieben. Für sie ist dies mehr als nur ein Modetrend, sondern ein fester Bestandteil ihres neuen Lebensstils. Sie bezeichnet diesen Schritt als radikalen Neuanfang, durch den sie sich stärker fühlt als je zuvor in ihrem bisherigen Leben.

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Ende der Bühnenkarriere von Michelle

Die Ära von Michelle als populäre Schlagersängerin endete offiziell am 15. Februar 2026, dem Geburtstag der Künstlerin. An diesem Datum verabschiedete sie sich von ihrem Publikum und zog sich aus dem Musikbusiness zurück. Zuvor hatte sie jahrzehntelang Millionen von Platten verkauft und bekannte Hits wie den Song Wer Liebe lebt interpretiert. Mit dem Haarschnitt am 20. Oktober setzt sie nun das letzte visuell sichtbare Zeichen für das Ende dieser Zeit.

Spirituelle Arbeit als Medium

Anstelle der klassischen Musik konzentriert sich Tanja Hewer nun voll und ganz auf ihre Tätigkeit als Medium. Sie hatte bereits vor zwölf Jahren eine Ausbildung zur Heilerin absolviert und später eine weitere Ausbildung zur Medium ergänzt. Ihre spirituelle Arbeit beschreibt sie als intensive Energiearbeit, bei der sie gemeinsam mit Klienten im Dunkeln sitzt und singt. Sie betont, dass dies nicht mit einer Sekte zu tun hat, sondern der geistigen Welt dient.

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Umgang mit der Öffentlichkeit und Terminen

Tanja Hewer berichtet, dass sie sich nach der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Zeit nahm, um sich zu erholen. Im Frühjahr verbrachte sie mehrere Wochen auf Bali, um diesen Prozess der Verarbeitung zu durchlaufen. Heute sind ihre Termine für Vorgespräche bis Ende Februar ausgebucht, was sie als positives Zeichen für die Akzeptanz ihrer neuen Rolle wertet. Sie gibt an, nur positive Erfahrungen gemacht zu haben und fühlt sich nicht als ehemalige Star-Sängerin wahrgenommen.

Öffentliche Wahrnehmung und zukünftige Auftritte

Obwohl Tanja Hewer nun öffentlich als Medium auftritt, steht sie der Öffentlichkeit noch vor einer Gewöhnungsphase. Am 14. November wird sie im Saalbau St. Wendel vor Publikum sprechen, wobei sie dort weiterhin unter dem Namen Michelle angekündigt wird. Die Anpassung an ihren bürgerlichen Namen wird Zeit benötigen, doch ihre Familie, insbesondere ihre Töchter, unterstützen ihren neuen Look und ihr neues Leben uneingeschränkt.