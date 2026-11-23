Nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger steht Tanja Schweiger im Fokus der Nachfolge-Debatte. Die Landrätin äußert sich erstmals zur persönlichen Lage und zur politischen Neuordnung der Freien Wähler.

Die Freie Wähler in Bayern müssen nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger am 4. November ihre politischen Strukturen und Führungspositionen neu justieren. Tanja Schweiger, die langjährige Lebensgefährtin und Witwe des verstorbenen früheren bayerischen Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministers, steht im Zentrum dieser Umwälzungen. Für die 48-jährige Landrätin des Kreises Regensburg geht es aktuell jedoch nicht primär um politische Ämter oder Machtpositionen, sondern um die Bewältigung des persönlichen Trauerschocks. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen, die im Alter von 14 und 10 Jahren sind, versucht sie, mit dem schweren Verlust ihres Partners zurechtzukommen.

Schweiger über persönliche Trauer und Familienalltag

Erstmals spricht Schweiger öffentlich über die Folgen der vergangenen Wochen für ihre Familie und sich selbst. Sie betont, dass die Familie eng zusammenhalte und stabil wirke, obwohl kaum Zeit zum Innehalten geblieben sei. Der Staatsakt, der Abschied sowie die vielen plötzlich zu organisierenden Ereignisse hätten den Alltag dominiert. Hinzu komme das fordernde Amt als Landrätin, das sie nicht einfach aussetzen könne. Schweiger räumt ein, dass der Tod ihres Lebensgefährten noch nicht richtig bei ihr angekommen sei, da die vergangenen Tage vor allem vom Funktionieren und Organisieren geprägt waren.

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Aus der Erfahrung heraus wisse man, dass die Verarbeitung eines solchen Verlustes Zeit und Ruhe benötige. Sie erklärt, dass es bisher nicht gelungen sei, wirklich zur Ruhe zu kommen. Die emotionale Belastung ist enorm, da sie neben ihren amtlichen Pflichten auch die Rolle der stabilisierenden Bezugsperson für ihre beiden minderjährigen Kinder übernehmen muss. Diese Situation erklärt, warum sie sich derzeit in keiner Weise politisch profilieren oder neue Ämter anstreben kann, obwohl die Medienlandschaft bereits intensive Diskussionen über ihre mögliche Nachfolge führt.

Politische Neuordnung und die Rolle von Fabian Mehring

In dieser emotional und zeitlich angespannten Phase präsentieren die Freien Wähler ihre strategische Neuausrichtung. Die Partei hat öffentlich bekanntgegeben, dass Digitalminister Fabian Mehring, 37 Jahre alt, künftig die Bundespartei führen soll. Parallel dazu wird er Teil einer neuen Doppelspitze der Freien Wähler auf Landesebene in Bayern. Diese Entscheidung markiert einen signifikanten Wandel in der Führungsspitze der Partei, da sie nun eine klare Trennung zwischen der bundesweiten strategischen Ausrichtung und der bayerischen Landespolitik vorsieht, die jedoch durch die Doppelspitze verknüpft bleibt.

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Der zweite Landesvorsitz soll künftig aus der kommunalpolitischen Ebene stammen, um die Basis der Partei stärker einzubinden. In diesem Kontext wird der Name von Tanja Schweiger regelmäßig als möglicher Kandidat für diesen Posten genannt. Als Landrätin und Bezirksvorsitzende der Freien Wähler in der Region gilt sie als zentrale Figur, die sowohl lokale als auch überregionale Erfahrungen mitbringt. Dennoch gibt es bis dato keine offizielle Entscheidung oder Nominierung, die diese Spekulationen untermauert. Die Partei wartet ab, wie sich die Situation in der Folgezeit entwickeln wird.

Ambivalente Haltung der Landrätin zur politischen Zukunft

Tanja Schweiger bleibt gegenüber Anfragen der Medien zu ihrer politischen Zukunft explizit offen und distanziert. Sie gibt zu, dass sie im Moment nicht in der Lage sei, sich dazu zu äußern, ob sie überhaupt zur Verfügung stehen würde. Ihr Grund für diese Zurückhaltung ist zutiefst persönlich und von der aktuellen familiären Situation diktiert. Sie verweist darauf, dass sie ein herausforderndes Amt ausübe und zwei Kinder habe, die ihren Vater verloren hätten. Eine seriöse Auskunft zu politischen Ambitionen wäre in dieser Phase unangemessen.

Sie betont, dass mehrere Wochen ins Land ziehen müssten, bevor sie überhaupt eine fundierte Position beziehen könne. Das Motto lautet, Entscheidungen nur dann zu treffen, wenn sie tatsächlich anstehen und nicht unter dem Druck der Spekulationen. Schweiger trägt die grundsätzliche Neuaufstellung der Freien Wähler jedoch mit. Sie bezeichnet die aktuelle Kabinettsbesetzung als nachvollziehbar und begrüßt den strategischen Plan, die kommunale Basis wieder stärker mit der Landesebene zu verbinden. Diese Zustimmung zeigt, dass sie die fachliche Ausrichtung der Partei unterstützt, auch wenn ihre eigene politische Karriere momentan pausiert.