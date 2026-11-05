Tank Dell kehrt zurück: NFL-Star zeigt Comeback mit neuer Beziehung

Nach zwei Jahren Pause kehrt Tank Dell zu den Houston Texans zurück. Der Wide Receiver feiert sein Comeback gegen die Giants mit seiner neuen Freundin Julia Filippo.

Tank Dell kehrte am 25. Oktober nach fast zwei Jahren Pause zu den Houston Texans zurück. Der Wide Receiver stand im Heimspiel gegen die New York Giants, das die Texans mit 21:27 gewannen, wieder auf dem Feld. Für diesen besonderen Moment hatte Dell seine Großmutter extra aus Florida eingeflogen. Der 27-Jährige bezeichnete das vergangene Jahr zuvor als das härteste seines Lebens.

Verheerende Verletzung beendet Spielzeit

Die Grundlage für diese lange Pause war eine schwere Verletzung am 21. Dezember 2024. In einem Spiel gegen die Kansas City Chiefs riss Dell sich das linke Knie komplett auf. Dabei waren Kreuzband, Innenband, Außenband und der Meniskus betroffen. Zusätzlich sprang die Kniescheibe heraus. Experten sprachen damals sogar von einem möglichen Karriereende. Es folgten mehrere Operationen und eine extrem lange Rehabilitationsphase.

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Rehabilitation als demütigender Prozess

Dell erzählte NFL.com, dass er seit seinem fünften Lebensjahr American Football gespielt hat. In dem Jahr nach seiner Verletzung musste er zum ersten Mal seither eine Pause einlegen. Der Prozess hat ihn demütig gemacht und gelehrt, weiterzuarbeiten. Erst 22 Monate nach der Verletzung war der Weg frei für sein Comeback. Die Rückkehr ins Spiel gilt als ein großer Sieg über die körperlichen und mentalen Hürden.

Neue Freundin Julia Filippo im Stadion

Neben der Großmutter war auch die Internet-Creatorin Julia Filippo im Stadion zu sehen. Die 24-Jährige mit fünf Millionen Followern auf Instagram und TikTok saß auf der Tribüne. Sie hielt ein Foto von Dell an einem Stab hoch, um damit zu winken. Die Creatorin begann 2022 mit viralen Tanzvideos. Bis Anfang 2026 lebte sie im Bop House, einer Influencer-Wohnung in Florida. Das Projekt war eine große Einnahmequelle. Allein im Januar 2025 soll die WG zwischen zehn und 15 Millionen US-Dollar eingenommen haben.

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Bekanntschaft durch Streamer und offizieller Start

Der bekannte Streamer N3on soll die beiden verkuppelt haben. Dell hatte frühe Gerüchte über gemeinsame Dates noch als KI-Fake abgetan. Daraufhin veröffentlichte Filippo private Fotos und Videos, die die Beziehung bestätigten. Nach dem NFL-Comeback machte das Promi-Paar seine Verbindung offiziell bekannt. Sie posteten ein gemeinsames Foto in den sozialen Medien. Auf dem Bild stehen sie eng umschlungen, und Filippo zeigt eine freizügige Pose.

Weiterer Weg der Houston Texans

Nun steht für Dell am Sonntag das nächste Spiel an. Die Houston Texans treffen auf die Los Angeles Chargers. Ein Sieg wäre der perfekte Abschluss für seine Rückkehr in die Liga. Die NFL ist jeden Sonntag ab 19 Uhr bei RTL live. In Deutschland zeigt Sky Sports die Konferenz und DAZN bietet den NFL Game Pass an. Dell hat seine Verletzung überwunden und ist bereit für die nächsten Herausforderungen.