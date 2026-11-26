Ein mit Diesel beladener Tanker ist vor der spanischen Insel Ibiza gekentert. Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben, während 16 gerettet wurden. Die Region ist in Alarmbereitschaft, da noch unklar ist, ob der Rumpf für eine sichere Bergung stabil genug ist. Zwar wurden keine größeren Ölverschmutzungen gemeldet, doch leichte Ölfilme wurden beobachtet.

Vor der spanischen Urlauberinsel Ibiza ist ein Tanker mit Millionen Litern Diesel an Bord gekentert. Sind jetzt auch Mallorcas Urlaubsstrände in Gefahr?in Alarmbereitschaft. Die gute Nachricht: Bislang sei keine Verschmutzung des Mittelmeers rund um den Havaristen festgestellt worden, teilte die Regierung der Balearen mit.

Doch die bange Frage ist: Kann die gefährliche Ladung sicher geborgen werden? Und sind auch die beliebtenEin Seemann bezahlte das Unglück mit seinem Leben. Die anderen 16 Besatzungsmitglieder aus der Türkei und Indien konnten gerettet werden. Die rund 120 Meter lange „Med Emre“ unter der Flaggetrieb nach Angaben der spanischen Behörden mit dem Kiel nach oben nordwestlich von der Insel Ibiza, die wie auch die bei Deutschen besonders beliebte Urlaubsinsel Mallorca zu den Balearen gehört.

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Zunächst hatten die Behörden mitgeteilt, das Schiff sei in dem Seegebiet mit rund 1000 Metern Tiefe komplett bis auf den Meeresgrund gesunken, diese Angabe aber später korrigiert. Es sind bange Minuten und Stunden auf den Balearen, denn: Noch ist unklar, ob der Rumpf des Tankers stabil genug für eine sichere Bergung ist. Die Reederei solle nun prüfen, ob und wie das Schiff und vor allem die gefährliche Ladung sicher geborgen werden können, berichteten spanische Medien.