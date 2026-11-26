Der maltesische Tanker Med Emre ist vor Ibiza gesunken. Ein Besatzungsmitglied starb, sechs wurden verletzt. Spanien aktivierte den Notfallplan gegen Ölverschmutzung.

Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker Med Emre ist in der Nacht zu Donnerstag rund 25 Seemeilen, das entspricht 46 Kilometern, vor der balearischen Ferieninsel Ibiza gesunken. Dies berichtete die balearische Zeitung Ultima Hora. Die 17-köpfige Besatzung des Schiffes konnte gerettet werden, doch ein Mitglied kam bei dem Unfall ums Leben, während sechs weitere Crew-Mitglieder leicht verletzt wurden. Das Schiff befand sich auf der Route von Algeciras nach Barcelona, als es zu einem Wassereinbruch kam.

Katastrophenherd bei Ibiza

Gegen 1.20 Uhr ging der Notruf der Besatzung ein, woraufhin sofort Rettungsschiffe und Hubschrauber zur Unglücksstelle eilten. Die gesamte Mannschaft wurde von Bord des sinkenden Tankers geholt. Sieben der Geretteten wurden nach Ibiza gebracht, fünf wurden nach Valencia überführt. Fünf Personen blieben vorerst auf einem Rettungsschiff, bis alle sicher in den Häfen untergebracht waren. Der Tod eines Besatzungsmitglieds wurde bestätigt.

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Gefahr durch Rohölauslauf

Der Tanker Med Emre soll 7000 Tonnen Rohöl geladen haben, was mehr als einer Million Litern entspricht. Wie viel davon beim Untergang ins Meer gelangt ist oder noch austreten könnte, war am Donnerstagmorgen zunächst unklar. Notfalldirektor Pablo Gárriz betonte, dass die Behörde beobachte, welche Folgen dieser Unfall für die Umwelt haben kann. Spanien hat daher den nationalen Notfallplan gegen Meeresverschmutzung der Stufe 2 aktiviert, um mögliche Umweltschäden schnellstens zu minimieren.

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Koordinierte Rettungsmaßnahmen

Zur Bekämpfung der Ölverschmutzung wurde das Spezialschiff Clara Campoamor zur Unglücksstelle geschickt. Dieses spezielle Schiff ist darauf ausgelegt, Ölverschmutzungen auf hoher See zu bekämpfen. Zudem soll das betroffene Seegebiet aus der Luft überwacht werden, um den Ausbreitungsweg des Öls im Auge zu behalten. Die Behörden stehen unter Druck, die Auswirkung auf die Inselökologie und den Tourismus so gering wie möglich zu halten. Die genaue Menge des ausgetretenen Öls bleibt bisher ein ungelöstes Rätsel.