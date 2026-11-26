Ein Crewmitglied starb, Spanien aktiviert den Notfallplan. Noch wurde kein Kraftstoff entdeckt – doch die Sorge wächst.

Ein 120 Meter langer Tanker sinkt im Mittelmeer. Ein Seemann stirbt, sechs weitere erleiden Unterkühlungen. Nun droht eine Umweltkatastrophe. Schweres Schiffsunglück vor der spanischen Urlaubsinsel Ibiza: Ein mit 1,2 Millionen Litern Diesel beladener Tanker ist in der Nacht zu Donnerstag im Mittelmeer gesunken.

Ein Besatzungsmitglied kam ums Leben, sechs weitere Seeleute erlitten Unterkühlungen. Nun wächst die Sorge vor einer möglichen Verschmutzung des Meeres. Die Regierung der Balearen aktivierte unmittelbar nach dem Untergang der „Med Emre“ einen Notfallplan. Ob Diesel aus dem gesunkenen Schiff ausgetreten ist, war zunächst unklar.

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Das Spezialschiff „Clara Campoamor“ der spanischen Seenotrettung wurde zur Unglücksstelle geschickt. Es soll untersuchen, ob Treibstoff aus dem Tanker ins Meer gelangt ist. Zusätzlich wird das betroffene Seegebiet aus der Luft überwacht. Die Bergungs- und Untersuchungsarbeiten könnten sich schwierig gestalten: Das Mittelmeer ist an der Untergangsstelle mehrere Hundert Meter tief.