Tankerbrand im Oman: Brand im Maschinenraum, unklar ob durch Angriff

Ein Brand ist auf einem Tanker im Oman ausgebrochen. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) berichtet, dass der Brand im Maschinenraum sei, und dass unklar ist, ob er durch einen Angriff verursacht wurde. Der Vorfall ereignete sich 21 Seemeilen nordöstlich von Sohar im Oman.

Vor der Küste des Oman ist auf einem Tanker ein Brand ausgebrochen. Im Maschinenraum sei sein Feuer ausgebrochen, berichtet die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf lokale Behörden.

Ob der Brand durch einen Angriff verursacht wurde, ist bisher unklar. Die Behörden ermittelten weiter, heißt es. Der Vorfall habe sich 21 Seemeilen nordöstlich von Sohar im Oman ereignet. Zwischen dem Golf von Oman und dem Persischen Golf befindet sich die Straße von Hormus.

Die Führung in Teheran gab zuletzt die "komplette" Schließung der Meerenge bekannt, dem widersprach die US-Armee. Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden mehrfach Schiffe in der Straße von Hormus und angrenzenden Gewässern angegriffen





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