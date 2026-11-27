Der Tankrabatt läuft Ende 2026 aus. Autofahrer müssen mit rund 17 Cent mehr je Liter rechnen. Was der neue Spritpreisdeckel tatsächlich bringt.

Zum Jahreswechsel wird Tanken wieder teurer. Allein durch das Ende des Tankrabatts drohen rund 17 Cent Aufschlag je Liter. Der neue Spritpreisdeckel kann den Anstieg nur begrenzt bremsen.

Autofahrer müssen sich zum Jahreswechsel auf höhere Spritpreise einstellen.

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„Allen Autofahrern droht im neuen Jahr ein empfindlicher Preisschock. Wir rechnen damit, dass die Spritpreise um mindestens 17 Cent ansteigen werden“, warnt Verbandssprecher Herbert Rabl gegenüber der „Bild“. Der Grund dafür: Die Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 14,04 Cent je Liter läuft am 31. Dezember aus, die Entlastung fällt weg.