Tankrabatt: Ölpreise fallen, aber Autofahrer sehen keinen Vorteil

Die Ölpreise fallen, aber Autofahrer sehen keinen Vorteil. Die Blockade der Straße von Hormus hat die Welt in eine erneute Energiekrise geraten. Die Preise sind explodiert, aber die sinkenden Preise werden immer noch nicht an Autofahrer weitergegeben.

Deutschlands Tankstellen erleben seit beinahe zwei Monaten die 12-Uhr-Regel, die höchstens eine Preiserhöhung pro Tag an den Zapfsäulen zulässt. Zum 1. Mai kam der befristete Tankrabatt hinzu.

Und jetzt sinken die Ölpreise allmählich. Dann müssten auch Diesel und Benzin günstiger werden. Aus Sicht von Experten sind die Spritpreise aber weiterhin zu hoch. Die Blockade der Straße von Hormus hat die Welt in eine erneute Energiekrise geraten.

Wichtige Güter aus dem Nahen Osten können die Meerenge nicht passieren. Normalerweise wird etwa ein Fünftel der Kraftstoffvorkommen aus der Region exportiert. Die Folge: Die Preise sind explodiert. Im bundesweiten Durchschnitt kostete ein Liter Diesel am Dienstag 1,95 Euro - das sind 4,5 Cent weniger als vor einer Woche.

Der Preis für Super E 10 sank im Wochenvergleich um 2,7 Cent auf 1,98 Euro. Allerdings sind in dem Zeitraum die Ölpreise stark gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet aktuell weniger als 100 US-Dollar, vor einer Woche waren es laut ADAC noch mehr als 111 US-Dollar. Die sinkenden Preise werden immer noch nicht an Autofahrer weitergegeben.

Genau das kritisieren Experten. Die Preise hätten stärker fallen müssen, weil der Ölpreis seit der Vorwoche so deutlich gesunken ist. Nach Einschätzung des ADAC müsste der aktuelle Preisrückgang an den Zapfsäulen um einige Cent deutlicher ausfallen. Es bestätige sich ein weiteres Mal, dass günstigere Einkaufsbedingungen von den Mineralölkonzernen nur verlangsamt an die Kunden weitergegeben werden, während ein höherer Ölpreis meist unverzüglich auch an den Zapfsäulen ankommt.

Dort sank der Dieselpreis am Mittwoch auf 1,79 Euro, bei E 10 auf 1,84 Euro. Das sei etwa 5 Cent weniger als bei der Konkurrenz. Das entspricht inzwischen wieder in etwa dem Vorkrisenniveau. Vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar kostete ein Barrel Brent-Öl rund 70 US-Dollar





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