Tankstellen-Verband warnt vor massiven Preissprüngen im Januar

der Bundesverband der freien Tankstellen prognostIziert bis zu 40 Cent mehr pro Liter Sprit zum Jahreswechsel 2027. Verbandchef Carsten Müller kritisiert die geplante Preisdeckelung scharf als Populismus und warnt vor Hamsterkäufen.

Erwartete Preissprünge zum Jahreswechsel

Autofahrer in Deutschland müssen sich zum 1. Januar 2027 auf erheblich höhere Kraftstoffpreise einstellen. Nach Einschätzung des Bundesverbands der freien Tankstellen (BFT) unter der Leitung von Carsten Müller könnten die Preise pro Liter um bis zu vierzig Cent ansteigen. Diese prognostizierte Steigerung resultiert aus mehreren Faktoren, die am Ende des Jahres zusammentreffen. Zum einen endet der aktuell geltende Tankrabatt, was bedeutet, dass wieder der volle steuerliche Satz auf den Kraftstoff erhoben wird. Dieser Schritt allein führt bereits zu einem Anstieg von siebzehn Cent pro Liter. Hinzu kommt die Einführung einer höheren Treibhausgasminderungsquote , die Kraftstoffanbieter zur Reduzierung ihrer Emissionen verpflichtet. Diese Maßnahme verursacht zusätzliche Kosten von sieben bis zehn Cent pro Liter.

Zusätzlich zu den genannten Komponenten wird erwartet, dass die Tankstellen zum Mittagsstich am 1. januar eine weitere Preiserhöhung von etwa zehn Cent vornehmen werden. Berechnet man alle Faktoren zusammen, liegt der mögliche Aufschlag zwischen dreiunddreißig und vierzig Cent. Carsten Müller betonte in Interviews, dass dies der Moment sei, an dem er selbst nicht an der Tankstellenkasse stehen möchte. Die Branche erwartet zudem, das die Situation am letzten Tag des Tankrabatts im Oktober 2026 bereits durch starke Nachfragespitzen geprägt sein wird. Es ist abzusehen, dass viele Kunden versuchen werden, vor dem Preisanstieg zu erwerben, was zu Hamsterkäufen führen kann. Besonders drastisch zeigten sich diese Effekte bereits bei früheren Preissenkungen, als manche Verbraucher Kraftstoff sogar in Alltagsbehältnisse wie Cola-Flaschen abfüllten, was dazu führte, dass einige Tankstellen leergetankt waren.

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Kritik an der geplanten Preisbremsen-Regelung

Gegen die von der Bundesregierung geplante Einführung einer Preisdeckelung für Kraftstoff äußert sich die Tankstellenbranche scharf. Carsten Müller bezeichnete den geplanten Spritpreisdeckel, der die Margen der Branche begrenzen soll, als blanken Populismus. Er argumentiert,dass eine solche Maßnahme die wirtschaftlichen Realitäten der Tankstellenbetreiber ignoriert. Ein bundesweiter Deckel würde insbesondere Betriebe in Regionen mit höheren Transportkosten benachteiligen. Ein konkretes Beispiel hierfür ist der Standort Köln, wo Müller aufgrund der Abhängigkeit vom Rhein als Transportweg höhere Einkaufspreise für Diesel und Benzin hat als Wettbewerber in günstigeren Regionen. Während er Diesel sechs Cent und Benzin fünfzehn Cent pro Liter teurer einkauft als Konkurrenten in anderen Gebieten, würde eine pauschale Begrenzung die Margen in seiner Region bis auf Null drücken und die Betreiber dort praktisch in die Insolvenz treiben.

Die Transportkosten haben sich in den letzten Monaten erheblich erhöht. Die Frachtraten für den Transport von Kraftstoff über den Rhein sind von etwa fünfzehn Euro pro Tonne zu Beginn des Jahres auf nunmehr einhundertzehn Euro pro Tonne gestiegen. Diese Kostenunterschiede machen etwa sechs bis sieben Cent pro Liter aus und sind durch einen bundesweiten Preisdeckel nicht ausgleichbar. Müller wies zudem die Vorwürfe zurück, dass Mineralölunternehmen oder Tankstellen die gesenkte Energiesteuer nicht vollständig an die Kunden weitergeben würden. Er betonte, dass die Branche niemanden abzocke, sondern lediglich die tatsächlichen Kosten und Marktlagen widerspiegle. Die Kritik an der Politik zielt darauf ab, dass eine einfache Deckelung ohne Differenzierung nach regionalen Gegebenheiten die Versorgungssicherheit und die Existenz kleinerer Betreiber gefährdet.

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Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Nachfrageschwäche

Obwohl Müller den Tankrabatt selbst als steuerpolitisches Instrument kritisch sieht, hält er ihn für das kleinere Übel im Vergleich zu einer starrEn Preisbremse. Er betrachtet den aktuellen Tankrabatt als falsches Instrument, da er nicht marktgerecht ist. Die Branche profitiere nicht nennenswert von der gesenkten Energiesteuer, da am letzten Tag vor Einführung des Rabatts noch der höher versteuerte Sprit verkauft werde und am Tag der Einführung oft Hamsterkäufe die Lager leeren. die Nachfrage nach Kraftstoff ist in den letzten Monaten deutlich gesunken, getrieben durch verschiedene Krisenlagen. Dazu gehören der Krieg in der Ukraine, Konflikte in der Straße von Hormus sowie Niedrigwasserstände im Rhein, die den Binnenschiffverkehr einschränken. diese multiplen Krisen haben dazu geführt, dass die Preissenkungen nicht zu einer entsprechenden Nachfragersteigerung geführt haben.

Carsten Müller berichtete, dass der Absatz in seinem Tankstellennetz etwa sechs Prozent unter dem Niveau vor dem Beginn des Iran-Konflikts liege. Die Menschen würden bewusster mit der Mobilität umgehen und das Fahrzeug öfter stehen lassen. Dies führe dazu, dass der Markt nicht auf die gesunkenen Steuern mit mehr Verbrauch reagiere. Die Branche sieht sich daher in einer Zwickmühle, in der sie trotz fallender Produktions- und Transportkosten durch die strukturell veränderte Nachfrage unter Druck gerät. Die Kombination aus steigenden logistischen Kosten, der Rückkehr zu vollen Steuern und der schwachen Konsumnachfrage schafft eine komplexe Lage, die von Branchenvertretern als Herausforderung für die gesamte Versorgungskette beschrieben wird. Die Befürchtung ist, dass die hohen Preise am Jahreswechsel nicht nur die Verbraucher belasten,sondern auch zu weiteren Versorgungsengpässen an den Pumpen führen könnten, ähnlich wie es bereits in der Vergangenheit bei extremen Preisänderungen beobachtet wurde.