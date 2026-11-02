Tankstellen-Verbandschef warnt vor massivem Preissprung zum Jahreswechsel

Carsten Müller vom Tankstellenverband warnt vor einem Anstieg der Benzinpreise um bis zu vierzig Cent pro Liter zum Jahreswechsel. Gründe sind das Auslaufen der Spritpreisbremse und die Einführung einer höheren Treibhausgas-Minderungsquote. Kritisiert wird zudem der geplante staatliche Preisdeckel als populistisch und ineffektiv.

Aktuell wird die Preisdynamik an den Zapfsäulen in Deutschland maßgeblich durch eine staatliche Maßnahme beeinflusst, die als Spritpreisbremse bekannt ist. Diese temporäre Intervention der Regierung hat dazu geführt, dass die Preise für Kraftstoffe wie Benzin und Diesel vorübergehend gedämpft wurden.

Spritpreisbremse endet mit hohen Kosten

Doch die Zeit für diese Entlastung ist begrenzt, denn zum Jahreswechsel läuft die aktuelle Regelung nach gegenwärtigem Stand aus. Dies bedeutet, dass Autofahrer mit einem signifikanten Anstieg der Kosten rechnen müssen. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung hat Carsten Müller, der Vorsitzende des Tankstellenverbands, diese Entwicklung analysiert und vor einem weiteren heftigen Preissprung gewarnt. Seine Prognose reicht bis zu vierzig Cent teurer pro Liter Benzin, was einer deutlichen Verschlechterung der Situation für die Verbraucher gleichkommt.

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Dieser Anstieg ist nicht nur auf das Ende der Preisbremse zurückzuführen, sondern wird durch weitere steuerliche Veränderungen beschleunigt. Ein weiterer entscheidender Faktor für den bevorstehenden Preisanstieg ist die sogenannte Treibhausgas-Minderungsquote, die ebenfalls zum Jahreswechsel wirksam wird und als Klimasteuer bezeichnet wird. Diese regulatorische Maßnahme zielt darauf ab, Mineralölkonzerne dazu zu verpflichten, einen höheren Anteil an Biokraftstoffen in ihre Produkte einzumischen. Für Carsten Müller bedeutet dies, dass sich die Kosten für den Kraftstoff nochmals erheblich erhöhen werden.

Er schätzt, dass in Summe locker dreißigfünf bis vierzig Cent mehr pro Liter möglich sind, wenn sowohl die volle Besteuerung wieder gilt als auch die neuen Anforderungen an Biokraftstoffe umgesetzt werden. Diese Kombination aus steigenden Steuereinnahmen des Staates und den Kosten für die Anpassung der Kraftstoffmischung belastet den Markt stark und führt dazu, dass die Endkunden den vollen Preis für diese politischen und ökologischen Ziele zahlen müssen.

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Neuer Preisdeckel gilt als Populismus

Gegenwärtig arbeitet die Regierung an einem neuen staatlichen Preisdeckel für Benzin, um die Verbraucher weiterhin zu schützen. Carsten Müller kritisiert diesen Ansatz jedoch scharf und bezeichnet ihn als blanken Populismus. Er argumentiert, dass die Einkaufskosten für Kraftstoff regional erheblich variieren. So könnten Betreiber in Köln Diesel beispielsweise sechs bis fünfzehn Cent pro Liter teurer einkaufen als Betreiber in günstigeren Regionen.

Ein einheitlicher, zu niedriger Preisdeckel würde dazu führen, dass Importeure und Raffinerien ihren Sprit lieber ins Ausland verkaufen, wo sie mehr verdienen können. Die Folge wäre ein Rückgang der Anbieter, Knappheit auf dem Inlandsmarkt und letztlich sogar noch höhere Preise für die Kunden. Müller warnt zudem vor einem Ansturm auf die Zapfsäulen kurz vor dem Jahreswechsel, da es bei früheren Ausläufen der Preisbremse bereits zu Hamsterkäufen kam, bei denen Bürger ihren Kraftstoff in verschiedenen Behältnissen wie Colaflaschen einlagerten.

Entgegen der verbreiteten Ansicht, Tankstellen würden massiv an hohen Preisen verdienen, sei der Gewinn pro Liter für Pächter nur bei etwa anderthalb Cent angesiedelt, während die Transportkosten massiv gestiegen seien.