Tantraseminar: Sexuelle Vereinigung ist nicht Pflicht

Viele Menschen haben Angst, dass sie bei Tantraseminaren zur sexuellen Vereinigung gezwungen werden. Diese Angst ist jedoch nicht unbegründet. Es gibt einige Institute, die das sogenannte Maithuna-Ritual anbieten, bei dem Teilnehmer mit wechselnden Partnern die sexuelle Vereinigung praktizieren. Doch bei den meisten seriösen Tantraseminaren spielt sexuelle Vereinigung keine Rolle. Die Kurse konzentrieren sich auf Achtsamkeit, ehrliche Kommunikation, Massagen und Heilrituale, um sexuelle Blockaden aufzulösen.

Tantraseminar e sind oft gemischt, das heißt, Singles und Paare nehmen gemeinsam teil. Gerade bei Singles, aber auch bei Paaren, gibt es die Angst, dass man zur sexuellen Vereinigung gezwungen wird. Diese Angst kommt nicht von ungefähr, denn es gibt tatsächlich einige Institute, die das sogenannte Maithuna-Ritual anbieten, bei dem Teilnehmer mit wechselnden Partnern die sexuelle Vereinigung praktizieren. Aber das ist wirklich die Ausnahme.

Bei den meisten seriösen Tantra-Seminaren spielt sexuelle Vereinigung während des Seminares keine Rolle – nicht einmal mit dem eigenen Partner. Stattdessen steht Achtsamkeit im Vordergrund. Die Seminarinhalte konzentrieren sich auf ehrliche Kommunikation, achtsame Berührungen und Massagen sowie Heilrituale, um sexuelle Blockaden aufzulösen. Wer auf einhofft, ist hier also falsch. Es geht vielmehr darum, den eigenen Körper und die eigene Energie auf einer tieferen Ebene zu verstehen und zu heilen.Regina Heckert ist Leiterin von BeFree Tantra, der größten Tantraschule Deutschlands, Sexualberaterin, Buchautorin und Expertin für die Lust der Frau. Seit mehr als 35 Jahren trägt sie bundesweit durch Seminare, Vorträge und Online-Kurse dazu bei, die wirkliche weibliche Lust zu verbreiten. Sie konnte schon Zehntausenden Frauen und Männern zu sexuellem Glück verhelfen.Viele Menschen haben ihre ganz eigenen Vorlieben im Schlafzimmer. Warum es sich lohnt, Scham zu überwinden und persönliche Eigenheiten ins Liebesspiel zu integrieren, um neue lustvolle Wege zu entdecken. Ein harter Penis gilt als das Nonplusultra im Bett – das ultimative Symbol männlicher Stärke und Potenz. Doch ist das wirklich alles, was zählt? Sexualtherapeutin Beatrix Roidinger wirft einen Blick hinter die Fassade und enthüllt: Wahre Potenz ist weit mehr als “Stärke zeigen'. Frauen, die im Bett wissen, was sie wollen und sich nicht verstecken, bringen laut Sexualberaterin Regina Heckert traditionelle Rollenbilder ins Wanken. Doch was tun, wenn dann der Mann unsicher wird oder sich zurückzieht? Viele Frauen erreichen beim Sex keinen vaginalen Orgasmus – oft fehlt die richtige Stimulation und ausreichend Zeit. Tantra-Lehrerin Regina Heckert gibt drei Tipps, die die Chance auf einen vaginalen Orgasmus der Frau deutlich erhöhen. Im Tantra gibt es zwei einfache Lösungen für Erektionsprobleme, die ohne Anstrengung oder Medikamente helfen können. Tantra-Expertin Regina Heckert stellt sie vor. Die dunkle Jahreszeit schlägt vielen Menschen auf die Stimmung. Bei Paaren haben Trennungsgedanken Hochkonjunktur. Sexualberaterin Regina Heckert empfiehlt ihnen, sich jetzt nicht zu trennen. Entspannungs-Sex statt Weihnachtsstress kann eine Lösung sein.





