Tanz ist KLASSE: Berliner Staatsballett feiert 20-jähriges Jubiläum

Das Berliner Staatsballett feiert seinen 20. Geburtstag. Das Programm Tanz ist KLASSE blickt auf 66.000 Teilnehmer seit 2005 zurück und bietet neue Formate für alle Altersgruppen.

Das Berlin er Staatsballett feiert in diesem Jahr einen bedeutenden Meilenstein: Das erfolgreiche Educational-Projekt "Tanz ist KLASSE" (kurz TiK!) wird seinen 20. Geburtstag begehen. Seit der Gründung im Jahr 2005 haben insgesamt 66.000 Menschen an den zahlreichen Workshops, Kursen und Projekten teilgenommen. Programmleiterin Alexandra van Veldhoven und ihr Team planen das Jubiläumsjahr als eine noch vielfältigere Aufstellung des Angebots, um den Tanz aus den Opernhäusern konkret in die Stadt zu bringen.

Zugang zur Bühne für alle Altersgruppen

Das Kernangebot des Programms zielt darauf ab, die Barriere zwischen professionellem Ballett und der allgemeinen Öffentlichkeit abzubauen. Dies geschieht durch kurze Workshops, die eng an aktuelle Inszenierungen gekoppelt sind, sowie durch Familienvormittage, die einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und in das Training der Profis ermöglichen. Die Zielgruppe ist dabei extrem breit gefächert: Bei Veranstaltungen wie dem Familienworkshop zum "Sommernachtstraum" sind die Jüngsten fünf Jahre alt, während die Ältesten bereits im Rentenalter sind.

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Tanzpädagogin Kathlyn Pope demonstriert den Teilnehmerinnen regelmäßig Choreografien im Rangfoyer der Deutschen Oper. Dabei lernen die Besucherinnen Schrittfolgen und Handkoordinierungen, die sie später auf der großen Bühne besser wahrnehmen können. Das Motto "Jede*r kann mittanzen" steht im Vordergrund. Interessierte können Grundpositionen und Ballettpantomime erlernen, ohne dass Vorerfahrung oder eine vorherige Anmeldung für spontane Termine erforderlich ist. Am 30. Januar beispielsweise können Kurzentschlossene direkt in die Bismarckstraße kommen.

Historische Entwicklung und personelle Struktur

Die Wurzeln des Projekts reichen weit zurück. Bei dem allerersten Workshop vor 22 Jahren kamen nur sechs Personen, darunter die Mutter und die Tochter von Kathlyn Pope. Die Teilnehmerzahlen sind seitdem drastisch gestiegen; heute sind es oft 100 Teilnehmende pro Veranstaltung. Pope, die bis 2012 selbst im Ensemble tanzte, erinnert sich an die schwierigen Aufbaujahre. Seit 2007 ist TiK! ein eigenständiger Verein, der sich finanziell aus der Erbschaft des legendären Ballettdirektors Gert Reinholm speist.

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Ohne das massive Engagement der langjährigen stellvertretenden Intendantin Christiane Theobald wäre die Fortführung des Programms kaum möglich gewesen. In den Anfangsjahren bestand die Zentrale von TiK! fast ausschließlich aus einem Anrufbeantworter. Heute hat sich die Struktur professionalisiert: Das Team umfasst drei Tanzpädagoginnen, zwei Verwaltungskräfte, mehrere Honorarkräfte und eine Kraft für das Freiwillige Soziale Jahr. Dennoch bleibt die Arbeit eng mit dem Schulbetrieb verflochten, und Chefin van Veldhoven schreitet bei schulübergreifenden Projekten auch mal selbst zur Beleuchtung.

Neue Formate und schulische Kooperationen

Neben den etablierten Jahreskursen für Kinder und Erwachsene kommen in der aktuellen Saison neue Formate hinzu. Besonders hervorzuheben sind die Senioren-Kurse mit dem Titel "(K)nie zu spät", deren nächste Anmeldung für den Februar ab dem 1. Dezember verfügbar ist. Zusätzlich wird ein neuer Kursblock für Schwangere und Eltern mit Babys unter dem Namen "Futura Danza" ab dem 12. Januar angeboten.

Das Herzstück des Educational-Programms bleibt jedoch die enge Zusammenarbeit mit Berliner Schulen. Neben den regulären Kursen werden mittlerweile Feriencamps, Fortbildungen für Lehrkräfte und Kurse für Menschen mit Beeinträchtigungen angeboten. Auch die Arbeit in Kinderhospizen ist fester Bestandteil des sozialen Engagements. Seit 2024 ist TiK! nicht mehr nur als Satellit rund um das Staatsballett tätig, sondern fest in den Betriebsablauf integriert.

Veranstaltungshöhepunkte und Zukunftsausblick

Die Geschichte des Programms ist geprägt von spektakulären Ereignissen. Zu den Höhepunkten zählten eine besondere Inszenierung von "Carmen" im Saalbau Neukölln im Jahr 2007 sowie "Romeo und Julia" im Jahr 2012, an dem 105 Jugendliche, Fritzi Haberlandt und Hans Löw mitwirkten. Auch Events an Orten wie dem Bode-Museum oder der Urania haben bereits große Furore gemacht.

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In den vergangenen Jahren entstanden zahlreiche Schulprojekte zu spezifischen Themen. Dazu gehören Arbeiten zu Müll (2013 in Kooperation mit der BSR), Schlaf (2014) sowie "Vom Stolpern und Staunen" (2023). Ein jüngstes Highlight war die Produktion "Helden" im Juli 2026, bei der 100 Kinder aus fünf Grundschulen mit 30 Menschen über 60 Jahren tanzten. Das TiK-Team ist zuversichtlich, dass 2027/28 wieder ein Großprojekt realisiert werden kann. Interessenten können sich über den TiK-Kalender auf der Staatsballett-Webseite anmelden.