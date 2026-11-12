Tarantino-Casting: Mélanie Laurent kehrte als Shosanna in Inglourious Basterds zurück

Quentin Tarantino erzählt in einem neuen Buch, wie er Mélanie Laurent aus der Rolle der Shosanna Dreyfus entließ und sie später wieder besetzte. Die Hintergründe zeigen seine kompromisslose Haltung beim Casting.

Quentin Tarantino hat in einem neuen Buch über die Entstehung von Inglourious Basterds ungewöhnlich offen über seine Casting-Entscheidungen gesprochen. Demnach sollte Mélanie Laurent ursprünglich direkt die Rolle der Shosanna Dreyfus übernehmen, der späteren Hauptfigur des Films.

Nach einer gemeinsamen Drehbuchlesung zog Tarantino die Reißleine und entließ die Schauspielerin sofort. Kurz darauf fiel die Entscheidung jedoch erneut, und Laurent bekam die Rolle am Ende zurück.

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Warum Tarantino Mélanie Laurent nach der Drehbuchlesung entließ

Tarantino erklärt, dass Drehbuchlesungen für ihn grundsätzlich zu den wichtigsten Momenten der gesamten Vorproduktion gehören. Dort bekomme er zum ersten Mal ein Gefühl dafür, wie der fertige Film am Ende wirken wird.

Laurents Leistung bei dieser Lesung habe ihn damals so enttäuscht, dass er sie umgehend aus dem Projekt nahm. Die harte Reaktion des Regisseurs ist damit direkt an seine Eindrücke aus genau diesem Termin geknüpft.

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Laurents Rückkehr auf eigene Kosten und harte Probenbedingungen

Mélanie Laurent meldete sich kurz darauf erneut bei Quentin Tarantino und begründete ihr Auftreten damit, dass sie bei der Lesung krank gewesen sei. Sie bot an, auf eigene Kosten zurückzukehren und noch einmal für den Regisseur vorzuspielen.

Tarantino ließ sich auf dieses Angebot ein, knüpfte es jedoch an eine klare Bedingung. Laurent musste mehrere Tage intensiv mit ihm proben, bevor die Entscheidung fiel.

Laut Tarantino überzeugte Mélanie Laurent ihn dabei vollständig, sodass sie am Ende die Rolle der Shosanna Dreyfus zurückbekam. Parallel gab es nach den Angaben im Buch Probleme rund um ihren Vertrag, die die Lage zusätzlich erschwerten.

Maggie Cheung, Vertragsfragen und die gestrichene Ada Mimieux

Wegen der Schwierigkeiten rund um den Vertrag erwog Tarantino kurzfristig, die Rolle stattdessen mit Maggie Cheung zu besetzen. Die Option blieb damit eine Alternative in einer angespannten Phase der Besetzung.

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Ironischerweise schaffte es die Figur der Madame Ada Mimieux nicht in den fertigen Film. Tarantino entfernte sämtliche Szenen mit ihr später im Schnitt, weil sie seiner Meinung nach zu viel erklärten.

Rückblickend betont der Regisseur, dass Mélanie Laurent letztlich perfekt für die Rolle gewesen sei. Mit dem Satz 'Sie ist meine Shosanna' fasst er diese Haltung zusammen und erklärt, dass er die damalige Casting-Situation später kaum noch im Kopf gehabt habe.

Tarantinos Haltung zu Besetzungen und dem Filmerfolg

Im Buch macht Quentin Tarantino deutlich, dass er bei Besetzungen keinerlei Kompromisse eingeht. Seine Aussage 'Ich schulde niemandem etwas' bezieht sich direkt auf seine Entscheidungen beim Casting.

Für den Regisseur zählt laut seinen Worten allein, ob eine Schauspielerin oder ein Schauspieler wirklich zur Welt des Films passt. Inglourious Basterds gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Filme von Quentin Tarantino.