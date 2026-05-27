Tarantino und Pitt: Set-Konflikt bei Once Upon a Time in Hollywood

Ein Bericht über die Auseinandersetzung zwischen Quentin Tarantino und Brad Pitt am Set ihres Oscar-prämierten Films und die Hintergründe des Zwischenfalls.

Quentin Tarantino und Brad Pitt gelten als zwei der größten Namen der Filmindustrie. Ihre Zusammenarbeit an "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019) war von kreativer Chemie geprägt, aber auch von einem denkwürdigen Konflikt am Set.

Wie die Schauspielerin Laura Dern, die in dem Film eine Nebenrolle spielte, in einem Interview enthüllte, kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem Regisseur und dem Schauspieler. Der Vorfall ereignete sich während einer Szene, in der Derns Figur den falschen Text sprach. Brad Pitt, der die Szene unterbrach, indem er eigenmächtig die Kamera ausschaltete, wollte offenbar einen Fehler korrigieren.

Doch Tarantino reagierte ungehalten und wies Pitt in deutlichen Worten zurecht: "Nie wieder in deinem Leben wirst du eine Kamera ausschalten, sonst bist du in diesem Geschäft tot. Das ist mein Revier. Benimm dich!

". Die Situation war für alle Beteiligten unangenehm, doch die Dreharbeiten wurden fortgesetzt. Pitt erklärte später, dass sein Eingreifen notwendig gewesen sei, weil der Text nicht dem Skript entsprach. Trotz dieses Zwischenfalls wurde "Once Upon a Time... in Hollywood" zu einem riesigen Erfolg.

Der Film erhielt zehn Oscar-Nominierungen, darunter für den besten Film, die beste Regie und den besten Nebendarsteller (Brad Pitt). Am Ende gewann der Film zwei Oscars: Brad Pitt für seine Rolle als Cliff Booth und das Team um Barbara Ling und Nancy Haigh für das beste Szenenbild. Der Film spielte weltweit über 374 Millionen Dollar ein und gilt als eines der besten Werke Tarantinos. Die Auseinandersetzung am Set zeigt, wie leidenschaftlich beide Künstler ihre Arbeit ernst nehmen.

Tarantino ist bekannt für seine akribische Regieführung, während Pitt für sein professionelles Verhalten geschätzt wird. Dieser Konflikt, der schnell beigelegt wurde, beeinträchtigte nicht die langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit der beiden. Sie planten sogar weitere Projekte, doch mit Tarantinos Ankündigung, nur noch zwei Filme zu drehen, bleibt abzuwarten, ob eine weitere gemeinsame Arbeit zustande kommt. Der Vorfall ist ein Beispiel dafür, dass auch bei den Besten die Emotionen hochkochen können.

Doch am Ende zählt das Ergebnis: ein Film, der die Kinogeschichte prägte. Die Geschichte hinter den Kulissen zeigt, dass Perfektionismus manchmal Reibungen erfordert. Für Fans war es faszinierend zu erfahren, wie nah die Stars an einem echten Bruch waren. Letztlich bewiesen beide, dass sie über solchen Momenten stehen können.

Der Film bleibt ein Meisterwerk, und die Anekdote wird noch lange erzählt werden. Es ist ein Beweis für die Intensität des Filmemachens, dass selbst ein kleiner Fehler zu einer solchen Eskalation führen kann. Aber ohne diese Leidenschaft wären Werke wie "Once Upon a Time... in Hollywood" nicht möglich. Die Arbeit von Tarantino und Pitt inspiriert weiterhin Millionen.

Ihr Konflikt zeigt, dass auch Größen menschlich sind. Die Filmwelt blickt gespannt auf ihre nächsten Schritte





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