Mobilfunk-Tarife in den D-Netzen von Telekom und Vodafone gehören zu den teuersten auf dem Markt. Zum Black Friday sind viele Optionen stark reduziert.

Mobilfunk -Tarife in den D-Netzen von Telekom und Vodafone gehören üblicherweise zu den teuersten auf dem Markt. Rund um den Black Friday sind viele Optionen stark reduziert.

Die besten Deals im Überblick. Das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom belegt in Vergleichstests seit Jahren beständig den ersten Platz, meist dicht gefolgt von Vodafone. Kein Wunder also, dass die Tarife der beiden D-Netz-Betreiber oft besonders teuer sind. Wer den Umweg über Drittanbieter nimmt, kann bisweilen viel sparen.

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Das gilt im Rahmen aktueller Black-Friday-Angebote umso mehr. Viele Mobilfunk-Discounter haben die Preise für ihre Telekom- und Vodafone-Tarife teils stark gesenkt. Welche Offerten sich gerade richtig lohnen, verrät die nachfolgende Übersicht.24,95 Euro im Monat klingen alles andere als günstig. Beim Blick auf den Leistungsumfang eines aktuellen Freenet-Angebots relativiert sich dieser Eindruck aber ganz schnell.

Der Provider hat den Telekom-Tarifvorübergehend von einer 50-Gigabyte- in eine Unlimited-Flat umgewandelt. Für 24 Monate surfen und telefonieren Nutzer ohne Daten- und Tempolimit. Damit sollten selbst anspruchsvollste User auf ihre Kosten kommen. Zumindest für zwei Jahre, danach steigt der Preis auf 49,95 Euro und das Datenvolumen wird auf 50 Gigabyte eingedampft.

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Eine Kündigung ist dann dringend angeraten. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Unbegrenztes Datenvolumen muss es nicht sein, aber geknausert werden soll auch nicht?

Dann ist Freenet erneut eine empfehlenswerte Anlaufstelle. Für 16,99 Euro im Monat winken im Rahmen eines Aktions-Tarifs 200 Gigabyte im Telekom-Netz, die mit bis zu 100 Mbit/s verfeuert werden können. Der günstige Preis gilt dauerhaft, eine Anschlussgebühr fällt nicht an. Dennoch ist der Tarif monatlich kündbar.

Der Deal bietet tatsächlich kaum Angriffsfläche für Kritik. Wer mit 200 Gigabyte und 100 Mbit/s auskommt, kann hier kaum etwas falsch machen. Wer mit weniger auskommt und sich auch im Vodafone-Netz gut aufgehoben fühlt, kann noch einmal in deutlich günstigere Preisgefilde vorstoßen. Der Provider Klarmobil etwa zelebriert die Black Week mit gleich drei üppig ausgestatteten Vodafone-Tarifen zum Sparkurs.

Bereits für 9,99 Euro im Monat gibt es satte 100 Gigabyte, die mit Datenraten bis zu 100 Mbit/s nutzbar sind. Wer fünf Euro draufzahlt, bekommt 200 Gigabyte. Für 19,99 Euro sind sogar 400 Gigabyte drin. Alle Tarife haben eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und schlagen mit einem Anschlusspreis von 9,99 Euro zu Buche.

Der günstige Monatspreis gilt dauerhaft und erhöht sich nach Ablauf der ersten zwei Jahre ausdrücklich nicht. Klarmobil bietet hier überaus günstige Optionen für alle Vielsurfer an. Soll es zur neuen Vodafone-Flat direkt noch ein Smartphone sein, haut Deinhandy.de gerade einen echten Schnapper raus. Für 24,99 Euro im Monat gibt es 50 Gigabyte Datenvolumen mit bis zu 300 Mbit/s.

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Klingt nicht berauschend, aber der Clou kommt erst noch: Dasgibt es für einmalig 4,95 Euro dazu. Ein Datendepot mit 999 Gigabyte Notreserve spendiert der Provider gratis on top. Während der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit summieren sich die Vertragskosten inklusive Versand, Anzahlung und Anschlussgebühr auf 651,69 Euro. Allein das Pixel 11 hat einen Wert von rund 664 Euro.

Das Handy gibt es hier also zum Bestpreis und den Tarif effektiv gratis. Dank des Reserve-Depots stehen monatlich sogar über 91 Gigabyte zur Verfügung. Besser geht's kaum. Wer einen goldenen Mittelweg zwischen 100 und 200 Gigabyte sucht und obendrein maximal flexibel bleiben möchte, könnte beim Discounter Crash vorbeischneien.

Hier wartet eine monatlich kündbare Black-Week-Flat mit 150 Gigabyte Datenvolumen und bis zu 100 Mbit/s für 12,99 Euro im Monat. Eine Anschlussgebühr gibt es nicht, versteckte Kosten auch nicht – zumindest nicht in den ersten 24 Monaten. Nach zwei Jahren steigt der Monatspreis jedoch auf 14,99 Euro. Das ist noch vertretbar, aber durchaus ein Grund, sich nach etwas Neuem umzuschauen.

Wer sich daran nicht stört, sollte einen Blick riskieren. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA. Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr.

Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen. Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.