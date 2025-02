Tarifabschluss bei VW-Töchtern: Mehr Geld, aber verschärftem Restrukturierungskurs

Rund 10.000 Beschäftigte von Volkswagen-Töchtern erhalten bis Mitte 2026 in zwei Stufen 5,1 Prozent mehr Geld. Der Tarifabschluss orientiert sich am jüngsten Ergebnis für die Metall- und Elektroindustrie. VW selbst hingegen einigte sich im Dezember auf eine Nullrunde bei dem höheren VW-Haustarif.

Rund 10.000 Beschäftigte erhalten bis Mitte 2026 in zwei Stufen 5,1 Prozent mehr Geld, wie die IG Metall mitteilte. Beim höheren VW-Haustarif hatten sich beide Seiten dagegen im Dezember faktisch auf eine Nullrunde geeinigt: Tariferhöhungen werden zunächst nicht ausgezahlt, Boni und diverse Zulagen gekürzt. \Der bessere Abschluss für die Töchter, die nicht unter den VW-Haustarif fallen, orientiert sich am jüngsten Ergebnis für die Metall- und Elektroindustrie.

Die Entgelte steigen in einem ersten Schritt um 2 Prozent und Mitte 2026 um weitere 3,1 Prozent. Hinzu kommt in diesem Jahr eine Einmalzahlung von 600 Euro. \'Dieses Verhandlungsergebnis ist ein gutes Resultat für unsere Kolleginnen und Kollegen', sagte IG-Metall-Verhandlungsführer Thilo Reusch. 'Nach langem Zögern seitens der Arbeitgeber hat sich letztlich doch eine gute und vernünftige Lösung durchgesetzt.' Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren bis Ende 2026.VW-Verhandlungsführerin Alexandra Baum-Ceisig sprach dagegen von 'Licht und Schatten'. Durch den Abschluss erhöhe sich der Kostendruck. Den Restrukturierungskurs werde man daher 'deutlich verschärfen müssen, damit wir wettbewerbsfähig und für die Volkswagen Group ein attraktiver und kosteneffizienter Servicepartner bleiben'. Es sei kein leichter Schritt gewesen, dem zuzustimmen. Jetzt müsse man genau bewerten, welche Konsequenzen man daraus ziehe. Unter den Abschluss fallen Volkswagen Group Services mit mehr als 9.000 Mitarbeitern sowie die Wolfsburger Autostadt, die Verwaltungskräfte der konzerneigenen Zeitarbeitsfirma Autovision und die gemeinsam mit der Stadt betriebene Wolfsburg AG. Volkswagen Group Services kümmert sich unter anderem um Logistik und Technik im Werk, aber auch um die Kantinen und die Gastronomie im Fußball-Stadion des VfL. Die VW-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 0,92 Prozent höher bei 100,70 Euro.





