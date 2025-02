Tarifabschluss für Ärzte in Deutschland abgeschlossen: Ende der Streiks ab 2025

Die Tarifverhandlungen zwischen dem Marburger Bund und dem Verband der kommunalen Arbeitgeberverbände sind nach mehr als einem halben Jahr erfolgreich beendet. Die Mitglieder der Ärztegewerkschaft stimmten mit einer Mehrheit von 70 Prozent für den neuen Tarifabschluss, der vorsieht, dass die Gehälter der Ärztinnen und Ärzte rückwirkend zum 1. Juli 2024 um vier Prozent steigen. Weitere Steigerungen sind für August 2025 und Juni 2026 geplant. Der Marburger Bund konnte auch Fortschritte bei der Reform der Schicht- und Wechselschichtregelungen erzielen.

Berlin. Die Sache ist in trockenen Tüchern: Die Große Tarifkommission des Marburger Bund es hat dem Sondierungsergebnis mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände von Anfang Januar 2025 zugestimmt. Weitere Streiks sind damit vom Tisch. Zuvor hatte bereits eine Urabstimmung unter den Mitgliedern in den tarifgebundenen Krankenhäusern eine hohe Zustimmung zum neuen Tarifabschluss ergeben: 70 Prozent der Mitglieder der Ärzte gewerkschaft stimmten für ein Ende des Arbeitskampfs.

Damit kommen die Tarifverhandlungen nach mehr als einem halben Jahr zum Abschluss. \Erhöhung rückwirkend zum 1. Juli 2024 Der Änderungstarifvertrag werde nun auf der Grundlage des Sondierungsergebnisses ausgearbeitet, teilte der Marburger Bund am Dienstag mit. Der Tarifabschluss sieht vor, dass die Gehälter der Ärztinnen und Ärzte rückwirkend zum 1. Juli 2024 – in direktem Anschluss an die vorausgehende Tarifregelung – um vier Prozent linear steigen. Noch in diesem Jahr soll eine zweite Erhöhung folgen: um zwei Prozent ab dem 1. August 2025. Eine dritte Gehaltssteigerung um weitere zwei Prozent ist zum 1. Juni 2026 geplant. Das sind laut Gewerkschaft bis zum Ende der Laufzeit am 31. Dezember 2026 insgesamt acht Prozent lineare Gehaltserhöhung. Bereitschaftsdienstentgelte und der Einsatzzuschlag im Rettungsdienst sowie kindergeldbezogene Entgeltbestandteile würden sich entsprechend erhöhen, hieß es. \Fortschritte bei Regelungen zum Schichtdienst Fortschritte sieht die Gewerkschaft auch bei der Reform der Schicht- und Wechselschichtregelungen. Das vorliegende Tarifergebnis markiere zwar noch keinen „Systemwechsel“. Gleichwohl seien „erhebliche“ Verbesserungen erzielt worden. So sollen die Zulagen für Schichtarbeit und Wechselschichtarbeit vereinheitlicht und auf insgesamt 315 Euro monatlich angehoben werden. Darüber hinaus sollen Regelungen, die bisher die Gewährung von Zulagen und Zusatzurlaub für Schichtarbeit verhindert haben, zugunsten der Klinikärzte gestrichen werden. Durchsetzen konnte sich der Marburger Bund auch mit seinem Ansinnen, den Zeitraum der Nachtarbeit auszudehnen und den Zuschlag dafür anzuheben. Samstagsarbeit soll künftig ebenfalls besser vergütet sein. (hom





aerztezeitung / 🏆 81. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Tarifvertrag Ärzte Streiks Marburger Bund Gehaltserhöhung Schichtdienst

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dschungelcamp 2025: Superstar Kylie Minogue liefert den offiziellen Dschungel-Hit 2025Auch die 18. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hat ihren ganz eigenen Sound. Diesmal liefert Pop-Ikone Kylie Minogue den Dschungelcamp-Song.

Weiterlesen »

#FOSDEM 2025 1 & 2 Februar 2025 Brüssel :: Belgien :: 70 devrooms :: 8000+ hackers :: 1004 lectures...Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Weiterlesen »

Nicht Bitcoin: Das ist laut KI die beste Kryptowährung, die Sie 2025 kaufen solltencan't create article description for article with id 20372925

Weiterlesen »

Die 10 Filme, auf die man sich 2025 freuen kann - Nerd & KulturMarco von Nerd & Kultur präsentiert seine Top 10 Filme, auf die man sich 2025 freuen kann. Von Fortsetzungen bekannter Franchises wie John Wick und The Fast and the Furious bis hin zu spannenden Neuverfilmungen und originellen Geschichten - es ist für jeden etwas dabei.

Weiterlesen »

So beantragen Sie die Briefwahlunterlagen für die Hamburg-Wahl 2025Im März findet in Hamburg die nächste Bürgerschaftswahl statt. Was Sie über die Briefwahl wissen müssen.

Weiterlesen »

Dschungelcamp 2025: So vertreiben sich die Stars vorab die Zeit in AustralienAlle Teilnehmenden am diesjährigen Dschungelcamp sind in Australien angekommen - und nutzen die letzten Tage zum Kräfte sammeln am Strand.

Weiterlesen »