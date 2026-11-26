IG Metall und Arbeitgeberverbände haben nach 26 Stunden Verhandlung einen Pilotabschluss erzielt. Metaller erhalten bis 2028 insgesamt 4,3 Prozent mehr Lohn sowie einmalige Zuwendungen.

Nach einem intensiven Verhandlungsmarathon von rund 26 Stunden haben die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeberverbände in der Metall- und Elektroindustrie einen grundlegenden Kompromiss erzielt. Der am Mittwochmittag im Mannheimer Congress Center Rosengarten gestartete Prozess endete am Donnerstagnachmittag mit einem Pilotabschluss, der für den gesamten deutschen Markt gelten soll. Diese Einigung beendet die akute Eskalation und hält weitere Streiks in der stark betroffenen Branche zunächst auf.

Pilotabschluss in Mannheim definiert neue Standards

Die Tarifparteien aus den Schlüsselregionen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben gemeinsam die Rahmenbedingungen für den nächsten Vertrag ausgearbeitet. Für etwa 3,7 Millionen Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie bedeutet dieser historische Pakt eine deutliche Aufwertung ihrer Arbeitsleistungen. Die zentrale Forderung der IG Metall nach fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten wurde zwar nicht vollständig übernommen, doch der gefundene Weg bietet allen Seiten Planungssicherheit.

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Finanzielle Aufwertung durch zweistufige Anhebung

Die konkrete Ausgestaltung der Lohnerhöhungen erfolgt in zwei klar definierten Schritten, die bis zum Ende des Vertragslaufs im November 2028 wirken. Zunächst fließen Einmalzahlungen in Höhe von 150 bis 450 Euro aus, deren exakte Größe von der jeweiligen Profitabilität des Arbeitgebers abhängt. Ab dem 1. Mai 2027 steigen die regulären Löhne und die Ausbildungsvergütungen dann um insgesamt 2,0 Prozent.

Einen weiteren Schritt folgt zum 1. April 2028, wenn die Gehälter um zusätzliche 2,3 Prozent angerechnet werden. In der Summe ergeben sich daraus kumulierte Mehrungen von insgesamt 4,3 Prozent für die Belegschaften. Parallel dazu wurden tarifliche Erleichterungen vereinbart, die den Unternehmen helfen sollen, die wirtschaftlichen Belastungen besser zu bewältigen.

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Unterschiedliche Perspektiven der Verhandlungsführer

Die Reaktion der Arbeitgeber auf den abgeschlossenen Deal war überwiegend positiv, trotz der als schmerzhaft empfundenen Lohnsteigerungen. Peter Sebastian Krause, der Verhandlungsführer von Südwestmetall, betonte, dass der Abschluss den Unternehmen wichtige Perspektiven für die Genesung der Industrie eröffne. Er sah darin eine realistische Chance, die wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern.

Auch Arndt G. Kirchhoff von Metall-NRW würdigte die Leistung der Tarifparteien in einer als historisch strukturell beschriebenen Wirtschaftskrise. Obwohl er die finanziellen Mehrkosten für die Arbeitgeber anerkennen muss, hob er hervor, dass beide Seiten in einer schwierigen Lage geliefert hätten. Die IG Metall hatte den Druck vorab massiv erhöht und bundesweit mehr als 950.000 Beschäftigte zu Mobilisierungen aufgerufen.

Konzernkonflikt und Zukunftsperspektiven

Trotz des allgemeinen Friedensschlusses in der Flächentarifverhandlung droht im Bereich der Großindustrie ein neuer schwerwiegender Konflikt. Ein namhafter Automobilkonzern hat zehn einzelne Tarifverträge mit insgesamt rund 120.000 Beschäftigten gekündigt. Die Forderungen der Führungsebene gehen deutlich über das hinaus, was im Flächentarif erreicht wurde.

Das Unternehmen verlangt explizit Nullrunden bei den Lohnverhandlungen sowie die Einführung von unbezahlter Mehrarbeit. Dieser spezielle Streitfall bleibt außerhalb des aktuellen Pilotabschlusses und wird separat ausgehandelt. Während die breite Metallindustrie nun vorerst von weiteren Arbeitskämpfen verschont bleibt, bleibt der Ausgang des Konflikts mit dem Großkonzern abzuwarten.