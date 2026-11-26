In einem 27-stündigen Verhandlungsmarathon finden IG Metall und Arbeitgeber einen Tarifkompromiss. Der berücksichtigt auch die tiefe Strukturkrise Deutschlands größter Industrie.

und Arbeitgeber auf mehr Geld sowie tarifliche Erleichterungen für krisengeplagte Unternehmen geeinigt. Das teilten beide Seiten am Donnerstagnachmittag in Mannheim mit.

Außerdem soll ein neuer Tarifvertrag „Investition und Beschäftigung“ helfen, Standorte und Arbeitsplätze zu sichern. Die Löhne der 3,7 Millionen Beschäftigten des größten deutschen Industriezweigs sollen ab März 2027 steigen. Nach Einmalzahlungen zwischen 150 und 450 Euro, abhängig von der Nettoumsatzrendite der Unternehmen, gibt es prozentuale Erhöhungen in zwei Stufen. Ab 1.

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Mai 2027 steigen die Löhne und Ausbildungsvergütungen um 2,0 Prozent, am 1. April 2028 um weitere 2,3 Prozent. Mit dem Abschluss kehrt in den zentralen Bereichen der deutschen Industrie zunächst Ruhe ein – vorausgesetzt, der Pilotvertrag wird auf die übrigen Tarifgebiete übertragen. An vielen Stellen besteht aber weiterer Gesprächsbedarf.