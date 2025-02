Tarifkonflikt bei der Post: Keine Einigung, Warnstreiks drohen

Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post gibt es keine Einigung. Die Gewerkschaft Verdi hält das Angebot der Post für unzureichend und droht mit Warnstreiks. Arbeitsniederlegungen sollen aber erst nach der Bundestagswahl stattfinden, um den Ablauf der Briefwahl nicht zu beeinträchtigen.

Tarifkonflikts bei der Post - ein Fahrrad eines Briefträgers steht auf einem Gehweg - auch dieser Briefträger möchte vermutlich gern deutlich besser bezahlt werden. - Foto: Sven Hoppe/dpa Mit Warnstreiks haben Briefträger Druck gemacht. Doch die Post bietet bei weitem nicht so viel wie gefordert. Das hat Konsequenzen, auch für die laufende Briefwahl? Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ist kein Ende in Sicht. In der dritten Verhandlungsrunde über höhere Entgelte von rund 170.

000 Post-Beschäftigten habe es keine Einigung gegeben, teilte die Gewerkschaft Verdi in Kassel mit. Zuvor hatte die Firma ein Angebot vorgelegt, dem zufolge die Entgelte in einem 27 Monate laufenden Tarifvertrag zunächst um 1,8 Prozent und später um weitere 2,0 Prozent steigen sollten. Beschäftigte, die weniger als 30 Urlaubstage haben, sollten einen Extra-Urlaubstag bekommen. Der Post zufolge wären das zwei Drittel ihrer Beschäftigten im Brief- und Paketbereich. Das Unternehmen nannte seinen Vorschlag „fair und tragfähig“. Bei Verdi war man ganz anderer Meinung. Das Angebot sei „völlig unzureichend“, sagte Verdi-Vize Andrea Kocsis. „Die Kolleginnen und Kollegen werden ihre Antwort auf das vorliegende Angebot in den Betrieben geben – auch mit Warnstreiks.“ Arbeitsniederlegungen soll es aber erst nach der Bundestagswahl geben, um einen reibungslosen Ablauf der Briefwahl zu gewährleisten. Verdi fordert ein Plus von 7 Prozent in einem 12 Monate laufenden Tarifvertrag sowie drei Extra-Urlaubstage. Wer Verdi-Mitglied ist, soll sogar vier Extra-Urlaubstage bekommen. Die Gewerkschaft begründet ihre Forderungen mit den gestiegenen Lebenshaltungskosten und der höheren Arbeitsbelastung der Postler.„Wir bedauern, dass wir noch nicht zu einer Einigung in dieser Lohnrunde gekommen sind“, sagte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie und wertete es als positives Zeichen, dass Verdi das Management zu einer vierten Tarifrunde aufgefordert habe - das deute auf „ein ehrliches Interesse“ hin, doch noch am Verhandlungstisch zu einer Einigung zu kommen. Der neue Tarifvertrag müsse wirtschaftlich vertretbar sein, heißt es vom Unternehmen, das auf schrumpfende Briefmengen, sinkende Erlöse und höhere Kosten für Energie und Transport hinweist. Außerdem sei der Investitionsbedarf hoch





mz_de / 🏆 115. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TARIFKONFLIKT POST VERDI GEWEHRTSCHAFT LOCHNEHMEN BRIEFTRÄGER WARNSTRIEKS BUNDESTAGSWAHL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Verdi setzt mit Warnstreiks im Tarifkonflikt der Deutschen Post Druck aufDie Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifkonflikt der Deutschen Post zu Warnstreiks auf. Der Protest soll den Druck auf den Bonner Konzern erhöhen, da in der zweiten Verhandlungsrunde kaum Bewegung erzielt wurde. Verdi fordert neben einer deutlichen Tariferhöhung auch drei Tage mehr Urlaub für die Beschäftigten.

Weiterlesen »

Tarifkonflikt: Warnstreiks der Post gehen auf dem Land weiterMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Tarifkonflikt: Neue Warnstreiks bei der PostMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Tarifkonflikt: Neue Warnstreiks bei der PostMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Deutsche Post: Streik in ganz Deutschland! Heute kaum Briefe und PaketeBeschäftigte in größeren deutschen Städten werden aufgrund des Tarifkonflikts mit der Deutschen Post zu Warnstreiks aufgerufen.

Weiterlesen »

Warnstreiks bei der Deutschen Post in Bayern: Paketchaos drohtDie Gewerkschaft Verdi ruft alle Paketzentren in Bayern zum Ausstand auf. Pakete werden eintreffen, aber nicht weiter transportiert, was zu Lieferverzögerungen führen kann. Die Verhandlungen mit der Post sind im Stand, das nächste Treffen ist für Februar geplant.

Weiterlesen »