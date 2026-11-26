Mehr als 24 Stunden wurde verhandelt. Am späten Nachmittag verkünden Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Einigung im Tarifkonflikt für die Metall- und Elektroindustrie.

und Arbeitgeber eine Einigung erzielt. Über die Details wollten sie nach mehr als 24 Stunden Verhandlung in Mannheim informieren. Die IG Metall war mit einer Forderung nach 5 Prozent mehr Geld innerhalb von zwölf Monaten in die Verhandlungen gegangen.

Mit dem Abschluss von Mannheim sind zentrale Bereiche der deutschen Industrie zunächst befriedet, wenn der Pilotvertrag auf die übrigen Tarifgebiete übertragen wird. An vielen Stellen besteht aber weiterer Gesprächsbedarf. Unter anderem hat der Automobil-Konzern Mercedes-Benz geringere Arbeitskosten und eine Abkehr von der 35-Stunden-Woche verlangt. Harte Auseinandersetzungen stehen zudem beim Volkswagen-Konzern an, wo seit dieser Woche über den Haustarif gesprochen wird.

Advertisement

Advertisement

Europas größter Autobauer hat bei der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchzusetzen. Die VW-Führung hat daher zehn Tarifverträge für die rund 120.000 Beschäftigten gekündigt. Das Management verlangt Nullrunden und unbezahlte Mehrarbeit bei entsprechender Auftragslage. Warnstreiks beiIn der Fläche hatten die Tarifpartner die vierte Verhandlungsrunde im Tandem der Bezirke Baden-Württemberg undin Angriff genommen.